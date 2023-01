Csm: raggiunta intesa, i nomi dei 10 candidati

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Raggiunta l’intesa sui 10 candidati laici da mandare al Csm, il Consiglio superiore della magistratura. Questi i nomi. Per Fratelli d’Italia: Isabella Bertolini, Daniela Bianchini, Rosanna Natoli e Giuseppe Valentino. Per la Lega: Claudia Eccher, Fabio Pinelli. Per Forza Italia: Enrico Aimi. Per il Pd: Roberto Romboli. Per i Cinque Stelle: Michele Papa. Per Azione-Italia Viva: Ernesto Carbone.

Il voto alle 16 a in aula alla Camera

I parlamentari della maggioranza sono stati tutti convocati per venire a votare alle 16 a Montecitorio, quando il Parlamento convocato in seduta comune dovrà esprimersi sul pacchetto dei 10 componenti da mandare al Consiglio Superiore della Magistratura.