Csm Ingredients, società di portafoglio di Investindustrial, acquisisce Hi-Food

L’impianto sarà caratterizzato da un gruppo coordinato di strutture pilota, cucine sperimentali e macchine industriali che saranno in grado di creare prototipi di prodotti e nuovi alimenti con l’obiettivo finale di soddisfare le esigenze nutrizionali dei clienti attuali e di anticipare le tendenze future.

Synergetic - azionista di maggioranza di Hi-Food - è stata assistita da Houlihan Lokey (Matteo Manfredi e Tommaso Lillo) e dallo Studio Legale Giliberti Triscornia e Associati (Francesco Cartolano) rispettivamente per gli aspetti finanziari e legali. Chiomenti (Luca Liistro) e Slaughter and May (Filippo de Falco) hanno agito come consulenti legali dell’acquirente.