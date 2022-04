Csm: ok commissione a norma contro nomine a pacchetto

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Commissione Giustizia della Camera ha approvato l’emendamento del governo al secondo articolo della riforma dell’ordinamento giudiziario, uno dei principali in quanto definisce le nuove norme per l’attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi. Tra le novità c’è la pubblicità delle procedure di assegnazione degli incarichi, lo stop alle nomine a pacchetto nel Csm, la procedura comparativa con l’audizione di tutti i candidati da parte della Commissione del Csm. Inoltre ci sono nuove norme per la valutazione delle attitudini e del merito e la previsione che in caso di parità di valutazione debba prevalere il genere meno rappresentato su base nazionale e distrettuale.

Relatori presentano emendamenti con accordi maggioranza

I relatori alla riforma dell’ordinamento giudiziario hanno presentato in Commissione giustizia della Camera 19 emendamenti che recepiscono gli accordi della maggioranza. Tra i temi principali il sistema elettorale del Csm, la separazione delle funzioni, il fascicolo per la valutazione dei magistrati, il voto degli avvocati nei Consigli giudiziari. Tecnicamente si tratta di riformulazioni di emendamenti già depositati da diversi deputati. Questa iniziativa è stata contestata da Giusi Bartolozzi (FI) che ha osservato che molto spesso si tratta in concreto di emendamenti del tutto nuovi che richiederebbero la riapertura dei termini per i sub-emendamenti, e soprattutto una discussione non compressa da una seduta notturna.

Maggioranza avanti a rilento

Con diverse sbandate in curva, la riforma dell’ordinamento giudiziario procede dunque in Commissione Giustizia alla Camera, con la Lega che per la prima volta ha votato contro il governo, seppur senza mandarlo “sotto”. All’andamento parlamentare farraginoso, per la difficoltà della maggioranza di chiudere le intese sugli aspetti minori del testo, corrisponde una presa di posizione decisa di Area, la componente di sinistra della Magistratura che ha annunciato l’intenzione di proporre lo sciopero quando l’Anm si riunirà il 19 aprile, giorno in cui dovrebbe arrivare il provvedimento in Aula alla Camera.

La protesta di Area

La riforma del Csm, hanno detto i componenti di Area eletti nel direttivo dell’Anm, «contiene profili devastanti per l’indipendenza e l’autonomia della magistratura e provocherà “danni ai cittadini che chiedono giustizia». Di qui la proposta che verrà portata il 19 della proclamazione dello sciopero. Una dichiarazione di guerra che non ha tuttavia scosso i partiti e il governo da cui non sono giunti commenti.

L’intesa nelle linee generali è stata raggiunta sabato 9 aprile

Maggioranza ed esecutivo sono invece alle prese con le difficoltà di stringere tutti i bulloni di una intesa che, nelle linee generali e sui grandi temi, è stata raggiunta sabato scorso, 9 aprile, con la ministra Cartabia. Dopo una seduta notturna martedì fino a mezzanotte, in cui si sono votati una ventina di emendamenti (su 140), una lunga seduta pomeridiana mercoledì ha dato un identico modesto esito.