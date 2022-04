Csm, primo sì alla riforma. L’accordo alla prova dell’Aula

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Con una maratona notturna passa alla Camera in commissione Giustizia la riforma di Csm e ordinamento giudiziario. È così possibile rispettare la data di martedì prossimo 19 aprile, per l’approdo in Aula del provvedimento. Data però da bollino rosso perché, a riprova del carattere divisivo dell’intervento, quel giorno è anche in programma il comitato centrale dell’Anm, mentre la giunta ha convocato l’assemblea che potrebbe proclamare lo sciopero per il 30 aprile.

Butta acqua sul fuoco il relatore Walter Verini (Pd) che mette piuttosto in evidenza come la riforma vada vista insieme a quelle del processo penale e civile, come segno di vitalità della maggioranza; come un insieme di norme in grado di contribuire al recupero di credibilità della magistratura e di assorbire tre dei futuri quesiti referendari.

La protesta delle toghe, nel mirino il fascicolo personale

E tuttavia, la protesta delle toghe sale forte e riporta agli scontri, anche questi costellati da astensioni, che accompagnarono l’approvazione della precedente riforma dell’ordinamento giudiziario, nel 2006, dell’allora Governo Berlusconi.

Le contestazioni investono soprattutto l’introduzione del fascicolo personale del magistrato, nella nuova e più ampia versione, dopo quella appunto del 2006: ora infatti si prevede di inserire per ogni anno di attività, i dati statistici e la documentazione necessaria per valutare il complesso dell’attività svolta, compresa quella cautelare, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, la tempestività nell’adozione dei provvedimenti, «l’esistenza di caratteri di grave anomalia in rapporto all’esito degli atti e dei provvedimenti nelle successive fasi o nei gradi del procedimento e del giudizio».

Una misura che, nella lettura dei magistrati, spingerebbe, tra l’altro, al conformismo interpretativo, incapace di fare progredire la giurisprudenza e le forme di tutela dei nuovi diritti. Ma dal ministero si fa filtrare come la disposizione punta piuttosto a una fotografia complessiva del lavoro svolto dal magistrato e non a un giudizio sui singoli provvedimenti. Inoltre, si sdrammatizza, il riferimento alle gravi anomalie è già contenuto nella disciplina attualmente in vigore.