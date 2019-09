Csm, si valuta di azzerare la nomina per il procuratore di Roma: 13 le domande

GUARDA IL VIDEO - Csm nella bufera, Mattarella indice elezioni suppletive

Gli altri candidati - oltre a Viola, Lo Voi e Creazzo - Michele Prestipino, aggiunto a Roma e che guida la procura in qualità di reggente; i procuratori di Siena, Salvatore Vitello, quello di Frosinone, Giuseppe De Falco, di Ravenna, Alessandro Mancini, di Velletri Francesco Prete; i procuratori generali di Lecce, Antonio Maruccia, e di Salerno Leonida Primicerio; il capo della procura per i minori di Campobasso, Claudio Di Ruzza. Hanno presentato domanda anche Cuno Tarfusser, vicepresidente della Corte penale internazionale, e Giuseppe Corasaniti, capo del Dipartimento Affari di Giustizia del ministero.

La decisione, come detto, è stata presa dopo che sono trapelate le intercettazioni su incontri svolti tra Palamara, consiglieri ormai dimessi del Csm e i politici Luca Lotti del Partito democratico e Cosimo Ferri, ex Pd transitato nel nuovo partito Italia Viva di Matteo Renzi. In quelle intercettazioni si sente Lotti fare il nome di Viola, come magistrato che avrebbe dovuto sostituire Pignatone, pensionato da maggio scorso. «Su Roma si vira su Marcello Viola», dice un convinto Lotti. Secondo le verifiche ci sarebbe stato un «centro di potere» esterno al Csm, che veicolava le nomine nelle principali procure d’Italia.

Luca Lotti (Pd) dialoga con Cosimo Ferri (Italia Viva) e il pm Luca Palamara per la nomina del nuovo procuratore di Roma

Lotti, secondo gli inquirenti, compie «palesi quanto illecite interferenze da parte di soggetto rivestente la qualità di imputato», aspetto che «non poteva di certo essere ignorata da nessuno dei presunti». Negli atti si legge anche di presunte strategie tese a danneggiare gli altri candidati per la carica di procuratore di Roma. Si tratta di Giuseppe Creazzo, procuratore a Firenze. In una intercettazione, Cosimo Ferri dice a Palamara: «Ma secondo te poi Creazzo, una volta che perde Roma, ci vuole andare a Reggio Calabria o no?». Risponde il pm di Roma: «Gli va messa paura con l'altra storia, no?