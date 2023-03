Cu 2023, bonus carburante e fringe benefit potenziato

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Si avvicina la scadenza della Cu 2023: entro il 16 marzo i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’agenzia delle Entrate le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e ai redditi diversi, per l’anno 2022. C’è invece più tempo per la trasmissione telematica delle certificazioni uniche che contengono esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili tramite la dichiarazione dei redditi precompilata che può, infatti, essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770/2023), vale a dire il 31 ottobre 2023. Il rilascio della Cu 2023 al percipiente deve avvenire entro il 16 marzo.

Le novità di quest’anno

Entrando nel dettaglio della compilazione della Cu 2023, si possono notare alcune novità rispetto al modello del 2022: tra le principali, nella sezione «Detrazione e Crediti» è stata soppressa la casella 368 riferita all’importo dell’ulteriore detrazione, introdotta dal Dl 3/2020, ma non più vigente nel 2022.

Il riquadro relativo ad «Altri Dati» si è arricchito del punto 475, destinato all’importo del bonus carburante introdotto dal Dl 21/2022, articolo 2, che ha previsto per il periodo d’imposta 2022 la non concorrenza alla formazione del reddito delle somme relative ai buoni carburante o ad analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di 200 euro. Anche la sezione dedicata ai premi di risultato accoglie i nuovi punti 582 e 602, da usare qualora il benefit sia costituito dal bonus sopra citato.

In seguito all’introduzione dell’assegno unico universale per i figli, dal 1° marzo 2022, nel prospetto «Dati relativi al coniuge e dei familiari a carico», sono richiesti il numero di mesi per i quali spetta la detrazione per figli, compresi tra gennaio e febbraio 2022, in base alla previgente formulazione dell’articolo 12 del Tuir e il numero di mesi - a partire da marzo 2022 - per i quali spetta la detrazione per figli di età uguale o superiore a 21 anni, secondo le nuove disposizioni fiscali.

Nel punto 474 va indicata la quota delle erogazioni e dei compensi in natura per i quali il Dl 176/2022 ha previsto la non concorrenza alla formazione del reddito, se di importo non superiore o uguale a 3mila euro.