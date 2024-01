Cuba, la benzina sale del 500% nell’anniversario della Revoluciòn

Ascolta la versione audio dell'articolo

I murales sono sempre lì, non trascolorano con la salsedine. Non appena il rosso e il blu si stingono un po’, arrivano i “pintores” di Stato, imbianchini, che ripristinano i colori forti. Pur con le facciate sbrecciate dei palazzi sul Malecon, il lungomare de L’Avana, la capitale di Cuba mantiene inalterata la sua bellezza. “Continuamos defendiendo la Revolucion” giganteggia appena fuori dal Paseo del prado.

Eppure quelli attuali sono tempi grami. La crisi economica è conclamata e il presidente Miguel Diaz-Canel, pochi giorni fa, nelle celebrazioni dei 65 anni della Revolucion , è stato costretto a richiamare in servizio, almeno per un giorno, il “Grande vecchio”, quello ancora in vita: Raul Castro, classe 1931, 92 anni suonati. L’obiettivo è quello di rincuorare el pueblo e rafforzare la convinzione che anche questa crisi verrà superata. Intanto però è stato varato El Paquetazo, un Piano di misure restrittive che inciderà sulla carne viva dei cubani.

Benzina alle stelle

Il prezzo della benzina a Cuba registrerà un aumento di oltre il 500%, a partire dal 1 febbraio. Il prezzo di un litro di benzina passerà da 25 pesos cubani (0,20 centesimi di dollaro) a 132 (1,10 dollari), che equivalgono a +528%, ha annunciato il ministro delle Finanze e dei Prezzi, Vladimir Regueiro. Il governo, che sovvenziona la quasi totalità dei servizi e dei beni di base consumati dai cubani, ha un insieme di misure per invertire la crisi economica che attraversa il Paese. Non solo benzina più cara. Una messe di dati congiunturali negativi si ripercuoterà sulla qualità di vita dei cubani: secondo le stime ufficiali, il Pil si è contratto fino al 2% nel 2023, mentre l’inflazione ha chiuso al 30%.

L’esecutivo ha anche approvato un’espansione del bilancio pubblico per il 2023 per aumentare il deficit fiscale del 44%, che secondo gli analisti equivale a circa il 15% del Pil. Alla fine del mese scorso, le autorità hanno ammesso che non era sostenibile continuare a vendere carburante a prezzi “sovvenzionati”. «Il Paese non può mantenere il prezzo del carburante, che è il più economico del mondo se confrontato con i prezzi di altri Paesi», ha sottolineato il ministro dell’Economia, Alejandro Gil.

L’aiuto messicano

Una crisi che pare dura, anche se va ricordato che i dirigenti cubani hanno una lunga esperienza di navigazione in acque limacciose. A fronte di un petrolio venezuelano centellinato, il governo di Diaz-Canel pare si sia rivolto a Pemex, la compagnia energetica messicana. El Milenio, prestigioso quotidiano messicano, conferma di aver ottenuto documenti che certificano l’invio a Cuba di due gigantesche navi petroliere, proprio nei mesi scorsi. Per un equivalente di 77milioni di dollari. “La Revolucion no duerme”, vero. Ma ogni giorno l’asticella delle difficoltà dei cubani si alza un po’, l’embargo americano non viene attenuato e il “paquetazo” viene definito dai più vulnerabili come “neoliberal”. Il peggiore degli affronti per il governo castrista del presidente di Cuba Miguel Diaz-Canel.