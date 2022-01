Cuba e i suoi vaccini, una storia di successo in mezzo a mille paradossi

Il paradosso degli antibiotici

Il successo del vaccino diventa un paradosso, se confrontato con lo stato precario del servizio sanitario cubano. La crisi economica e l'embargo che stringe Cuba in una morsa da anni, ha reso introvabili gli antibiotici. Tanto che oggi 20 pillole di amoxicillina vengono scambiate sul mercato nero per l’equivalente del salario minimo statale di un mese. Come se in Italia ci chiedessero 1.500 euro per una scatola di Zimox. Ma gli antibiotici non sono l'unico dramma: manca il gesso per le fratture, e i medici di alcune province cubane sono costretti a immobilizzare le ossa rotte con del cartone usato.

Il fenomeno Don Chisciotte

«Sin dalla rivoluzione del 1959, i cubani hanno intrapreso queste grandi crociate che sono donchisciottesche ma spesso di successo», ha detto al Guardian, Gregory Biniowsky, un avvocato con sede all’Avana. E un ottimo esempio – secondo Biniowsky - è stato il sogno irrealizzabile di Fidel Castro di investire un miliardo di dollari in biotecnologie dopo la disintegrazione dell’Unione Sovietica.

«Qualsiasi consigliere razionale avrebbe detto che non era il momento di investire risorse in qualcosa che avrebbe potuto dare i suoi frutti in 25 anni. Eppure eccoci qui ora... dove questi frutti degli investimenti biotecnologici stanno salvando vite». Va detto che altre missioni hanno fallito drammaticamente: il Ten Million Ton Sugar Harvest del 1970 mirava a produrre una quantità di zucchero senza precedenti per stimolare la crescita. E invece è stato un flop colossale, e l'anno scorso Cuba ha raccolto sette volte meno zucchero rispetto al 1959.

«Come nazione c’è la tendenza a diventare davvero bravi con le cose grandi e terribili nelle cose di tutti i giorni», ha detto Hal Klepak, un docente di storia e strategia presso il Royal Military College of Canada. E coi vaccini sembra essere andata proprio così. Adesso, con l'incognita Omicron (non ci sono veri studi sull'efficacia dei vaccini cubani contro questa variante), gli scienziati hanno iniziato a lavorare per aggiornare i loro vaccini, al pari dei colleghi americani ed europei. Nel frattempo, il ministero della salute pubblica sta accelerando con la campagna di richiamo, e punta a somministrare a quasi tutta la popolazione una dose extra di vaccino entro gennaio. Sembra impossibile. Per questo Cuba può farcela.