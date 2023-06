Cuba ospiterà una base di spionaggio cinese per intercettare gli Usa

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Cina e Cuba hanno raggiunto un accordo segreto che permetterà a Pechino di installare una base per le intercettazioni elettroniche sull’arcipelago, in quella che è una nuova sfida agli Stati Uniti, secondo fonti statunitensi a conoscenza di informazioni d’intelligence top secret.

Lo riporta in esclusiva il Wall Street Journal. Una base a Cuba, a circa 160 chilometri dalla Florida, consentirebbe ai servizi di intelligence cinesi di spiare le comunicazioni elettroniche nel Sud-est degli Stati Uniti, dove si trovano molte basi militari statunitensi. Secondo le fonti, la Cina ha accettato di pagare in contanti diversi miliardi di dollari al governo cubano.

Una struttura di intercettazione a Cuba, così vicina dalla Florida, permetterebbe ai servizi segreti cinesi di captare le comunicazioni elettroniche in tutto il sud-est degli Stati Uniti, dove si trovano molte basi militari, e di monitorare il traffico navale statunitense.

L’intesa, scrive il WSJ, è stata raggiunta in sede preliminare e deve essere precisata nei dettagli.

«Anche se non posso parlare di questa notizia specifica, siamo ben consapevoli - e ne abbiamo parlato molte volte - degli sforzi della Repubblica Popolare Cinese per investire in infrastrutture in tutto il mondo che potrebbero avere scopi militari, anche nel nostro emisfero», ha dichiarato John Kirby , portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale.