Cubbit, il cloud “diffuso” convince Bruxelles di Luca Orlando

Già dai risultati ottenuti in crowdfunding, 460mila dollari, di gran lunga oltre le attese, si era capito che l’idea “piaceva”. Per Cubbit però arriva ora una controprova ben più pesante, sia in termini reputazionali che di risorse. La start-up bolognese è infatti riuscita a conquistare 1,9 milioni di euro di fondi Horizon, erogati a fondo perduto per sostenere l’innovazione proposta: il cloud “distribuito”.

L’idea partorita dal team per superare lo schema della web farm è quella di erogare servizi in cloud senza ricorrere a giganteschi server per l’immagazzinamento delle informazioni, spezzettandole invece in computer diversi sfruttando gli spazi lasciati inutilizzati dei singoli utenti.

«Il 70% dei costi in un servizio cloud è determinato dall’infrastruttura - spiega uno dei fondatori Alessandro Cillario - che consuma energia, va raffreddata, custodita e manutenuta. Noi superiamo tutto questo facendo in modo che ogni computer possa diventare nei fatti un piccolo server, minimizzando anche l’impatto ambientale». L’azienda stima infatti che per ogni archiviato si possa evitare l’emissione di 100 chili di CO2 all’anno.

Il software sviluppato da Cubbit, premiato non a caso anche anche da Bruxelles nel capitolo Eit climate, rende infatti il singolo utente parte di una rete peer to peer, costruita però in modo tale che le informazioni restino “invisibili” e protette.

«I dati “ospitati” sono cifrati e ridondati - aggiunge uno degli altri co-founder Stefano Onofri - ma soprattutto spezzettati in 24 parti, in modo tale da non essere ricostruibili senza i nostri algoritmi».