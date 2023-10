Cubbit, intesa con Exclusive Networks per distribuire cybersicurezza

Ascolta la versione audio dell'articolo

Cubbit, azienda bolognese high tech che opera nella sicurezza informatica, ha stretto un accordo con Exclusive Networks, grande distributore di prodotti di cybersecurity, nato in Francia ma che oggi opera a livello globale, il cui fatturato lordo ha raggiunto, nel 2022, i 4,9 miliardi di dollari.

L’intesa prevede iniziative congiunte per la fornitura delle soluzioni di cybersecurity di Cubbit sul canale di consumo on demand di Exclusive Networks. La piattaforma consente di acquistare, gestire e distribuire la tecnologia, nonché di creare pacchetti di servizi in abbonamento per specifiche richieste dei clienti. Clienti che, in genere, sono i venditori, su scala mondiale, di soluzioni di sicurezza informatica.

File cifrati, frammentati e geodistribuiti

Cubbit, da parte sua, ha creato un sistema (denominato Ds3), particolare ed estremamente efficace rispetto ad attacchi informatici, di conservazione digitale dei dati. A differenza del cloud storage tradizionale, la tecnologia di Cubbit non archivia i dati in pochi data center centralizzati ma, al contrario, i file vengono cifrati, frammentati, replicati e distribuiti su reti geodistribuite chiamate Swarm. Questa tecnologia riduce il rischio di perdita o inaccessibilità del dato in caso di guasto, ransomware e attacchi hacker.

Grazie alla capacità di Exclusive Networks di servire più di 170 Paesi, in seguito a questo accordo, Cubbit conta di aprire nuovi uffici in Francia, Germania e Regno Unito. «Le aziende - affrema Alessandro Cillario, co-ceo e cofondatore (con Stefano Onofri) di Cubbit - si trovano ad affrontare questioni sempre più complicate con i fornitori di cloud storage, ad esempio i costi imprevisti. Allo stesso tempo, sono preoccupate per la sicurezza e la sovranità dei propri dati. Il cloud geodistribuito di Cubbit risolve tutti questi problemi».

Scudo contro gli hacker

I dati, aggiunge Jesper Trolle, ceo di Exclusive Networks, «sono la linfa vitale di qualsiasi organizzazione moderna. La capacità di archiviarli, gestirli e farne il backup in modo sicuro per proteggersi dal ransomware e da altre minacce informatiche è fondamentale. Grazie alla sua resilienza, Cubbit introduce un ulteriore livello di sicurezza informatica. Mantenendo almeno tre copie dei dati per Paese, Cubbit garantisce una protezione più affidabile e solida, consentendo una maggiore flessibilità nel loro ripristino».