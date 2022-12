Cucina stellata e Dj Set al W Rome

Per sbarcare in Italia il brand del gruppo Marriot ha scelto proprio la Capitale, dove lo scorso aprile ha inaugurato il suo W Rome. Oltre alle opere d'arte contemporanea che lo arricchiscono (stupendo il lavoro fotografico di Massimo Listri per il cocktail bar) molto apprezzato fra local e viaggiatori è anche il ristorante Giano, curato dallo chef due stelle Michelin Ciccio Sultano che porta così a Roma i sapori siciliani, con lo chef Nicola Zamperetti in cucina. Dal 15 dicembre tre appuntamenti speciali propongono un incontro peculiare fra Sicilia e Roma, con il format “Lido Sultano” (con repliche il 14 febbraio e il 21 marzo): a uno speciale aperitivo à la carte con proposte come il Cannolino con ricotta al limone, gambero rosso di Mazara, caviale, segue un menu degustazione con prelibatezze come la Caponata di polpo con polpo e agrodolce di verdure, Sfincione palermitano, Carciofo imbuttunato, Merluzzo alla ghiotta, Timballo del gattopardo ovvero maccheroncino, sugo delle feste, polpette, melanzane, Pollo ruspante, e per concludere, una selezione di dolci tra cui il Cannolo siciliano e i Falsi d'Autore firmati Fabrizio Fiorani. A seguire tutti al W Lounge per un momento DJ set che vedrà alla consolle proprio Ciccio Sultano

