Cucine in mostra, spazio al cuore funzionale e conviviale della casa

5' di lettura

Modelli storici o super contemporanei. Restyling di progetti iconici e focus su elettrodomestici che hanno trovato l'equilibrio perfetto fra estetica, massime prestazioni e altissima tecnologia. Nel suo speciale design Superior Interiors, How to Spend it ha scelto di far dialogare haute cuisine e alta gioielleria, ambientando collier, anelli e bracciali-spettacolo sullo sfondo di cucine che sono veri e propri gioielli di design e funzionalità.

La cucina di Villa Necchi Campiglio.

Ad aprire il servizio, alcuni scatti della cucina di Villa Necchi Campiglio, a Milano, progettata nel 1932-35 dall'architetto Piero Portaluppi su incarico delle sorelle Nedda e Gigina Necchi e di Angelo Campiglio, marito di Gigina. Scandita da ampi volumi lineari, è un perfetto esempio di razionalismo milanese, come del resto tutti gli altri ambienti interni ed esterni della casa. Qui l'innovazione si traduce in comfort ed efficienza grazie ad ascensori, montavivande, citofoni interni, porte blindate scorrevoli, vetrate manovrabili elettricamente, caveau murati e un sistema di riscaldamento a pannelli omogenei precursore dei moderni termosifoni. In giardino trova spazio la prima piscina privata di Milano e il bistrot che, nei colori e nel design delle sedute, permette di far vivere in prima persona a chi la visita le atmosfere della cucina della villa. Gli spazi fanno parte dei beni del FAI e sono visitabili (fainecchi@fondoambiente.it).

Loading...

La cucina Convivium di Arclinea.

A seguire, la cucina Convivium di Arclinea. Protagonista è la grande isola centrale, progettata da Antonio Citterio per diventare il punto focale della casa. Le ante sono in acciaio inox PVD bronzo, il piano operativo con invaso è in marmo Calacatta oro h 20 cm, con accessori posizionabili a piacere su progetto. È sormontata dalla cappa New Convivium, in PVD bronzo con vetro perimetrale e doppia luce LED 3000K integrata. Attiguo all'isola, come sua continuazione ideale, un grande tavolo in legno. Dietro, una boiserie in legno - con ante a scomparsa del sistema New Pocket - cela la zona tecnica e spazi di lavoro supplementari e dedicati al lavaggio delle stoviglie.

A richiesta, è abbinabile il “closet”: una cabina di servizio dedicata al lavaggio e allo stivaggio degli alimenti, progettabile su misura per organizzare lo spazio e le attività domestiche così da lasciare l'isola libera dalle funzioni di servizio, dedicandola solo alla convivialità.

I sistemi modulari Vario 400 series di Gaggenau.

Il cuore del servizio entra nei dettagli della cottura e della preparazione dei cibi, con un focus sull'area di cottura realizzata combinando i sistemi modulari Vario 400 series di Gaggenau. Si susseguono un piano di cottura a induzione con posizionamento libero di pentole e padelle, frying Sensor per controllo preciso delle temperature e aspiratore da piano in acciaio inox, ad alta efficienza e bassa rumorosità. Un grill elettrico con due zone controllabili separatamente o in combinazione, piastra in ghisa dove friggere e grigliare contemporaneamente su due superfici separate, vassoio con pietra lavica. Una piastra Teppan Yaki con superficie cromata, per arrostire, cuocere e tenere in caldo direttamente sulla piastra e regolazione esatta della temperatura fino a 240 °C. Piano di cottura a gas con bruciatore a corona multipla, regolazione elettronica della fiamma su 12 livelli e riaccensione automatica in caso di spegnimento.