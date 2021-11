Cucine nate e cresciute per il food delivery diventano ristoranti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non si ferma l’evoluzione tra fisico e online della ristorazione. Secondo la ricerca “Multicanalità 2021. Fast forward: il futuro oltre la ripresa” dell'Osservatorio Multicanalità della School of management del Politecnico di Milano in collaborazione con NielsenIQ, che ha analizzato i comportamenti e le modalità di acquisto dagli italiani nel corso del 2021, sono stati 46,1 milioni i consumatori multicanale, cioè gli utenti che usufruiscono di servizi di e-commerce o per i quali il digitale ha un ruolo nel proprio percorso di acquisto, pari all’88% della popolazione italiana con più di 14 anni (52,6 milioni).

«Fra dieci anni quasi due terzi dei consumatori saranno a loro agio con i servizi ecommerce più evoluti, mentre crollerà la percentuale di coloro che non usano i canali digitali o che lo fanno con diffidenza e sporadicamente», afferma Giuliano Noci, responsabile scientifico dell’osservatorio. L’evoluzione è particolarmente evidente nel settore food e ristorazione. Just Eat, azienda leader del digital food delivery, rileva che il business del cibo a domicilio ha ancora una crescita sostenuta anche nel 2021, con un incremento del 56%, e arriverà a superare gli 1,4 miliardi di euro di valore del mercato a fine anno.

La più grande dark kitchen

Si tratta di un business appetibile che richiama investitori da diversi settori. Il gruppo Helbiz, specializzato in veicoli per la micromobilità sostenibile (biciclette, scooter e monopattini elettrici), infatti, sta lanciando a Milano Helbiz Kitchen. Una dark kitchen la cui centrale operativa, che ospita cuochi, ingegneri informatici e i mezzi di trasporto, si estende per duemila metri quadrati in una traversa di via Washington. Cinquanta ingegneri garantiranno il corretto e rapido flusso delle informazioni, mentre cucine elettriche, celle frigorifere, sistemi di filtrazione aria a lampade UV ozonizzanti e sistemi di conservazione dei cibi a consumi controllati assicurano uno sfruttamento senza sprechi delle risorse energetiche. Inoltre, tutto il packaging è in carta riciclabile con inchiostro alimentare, e alla consegna vengono fornite tovagliette e posate in bioplastica compostabile. Helbiz, che in Italia partirà dalla sede milanese per espandersi al resto del mondo, propone pizza, hamburger, insalata, poke, sushi e gelato. Il fondatore e ceo della compagnia è Salvatore Palella, già incoronato da Forbes come re della smart mobility.

Prove nei centri commerciali

Sooneat, la piattaforma online che connette più brand e menù simultaneamente, partecipa con Nhood, player dell’industria immobiliare, all’avvio della prima ghost kitchen dentro un centro commerciale. Il lancio è nel capoluogo piemontese, presso le Porte di Torino. «La soluzione Sooneat, adattata a questo servizio, ci permetterà di servire i clienti in un modo più semplice, veloce e sicuro, riducendo sostanzialmente i tempi di attesa per gli ordini da asporto. Secondo le nostre previsioni, l’aggiunta dei “virtual brands” e lo sviluppo di una nuova offerta di servizi, causerà un incremento fino al 10% sulle vendite, con la conseguente possibilità di creare nuovi posti di lavoro e formare il personale esistente», dichiara Alessandra Nannini, Food Strategy & Development Manager di Nhood.

Meta, la soluzione ibrida

A Milano, in via Bonvesin De La Riva, arriva Meta Merging Taste, un nuovo concept di “casual dining” nato dall’idea di due imprenditori under 30, Leo Schieppati e Ludovico Leopardi. Lo spazio è dotato di otto vetrine, su cui si affacciano cinque cucine e un punto retail. La sala è dedicata a uno spazio caffetteria e di indoor dining. La food court è arricchita da un dehors con cento posti a sedere lungo tutta la facciata. Dietro al concept, l’idea di unire cuochi e foodie che lavorano seguendo una stessa etica e approccio alla sostenibilità e che possano offrire un’esperienza food casual di alto livello. All’interno delle cucine le cinque diverse realtà selezionate da Meta proporranno menù studiati ad hoc per l’innovativo “Food Collective”: tutte proposte diversificate, che cambieranno in base alla stagionalità e all'ingresso di nuove collaborazioni esclusive, anche in forma di pop-up. Una piattaforma di on demand delivery di ultima generazione, accessibile sia via app che browser, permetterà di selezionare i piatti delle cucine in un unico ordine. Il servizio di delivery è gestito privatamente utilizzando motorini elettrici. Un’offerta inedita firmata da grandi nomi della ristorazione, delivery etico, packaging a impatto zero e una costante ricerca sulle ultime applicazioni innovative nei campi della sostenibilità sono i punti di forza.