Cucinelli continua a salire dopo il lancio del profumo, azioni vicine a 90 euro

(Il Sole 24 Ore Radiocor) Brunello Cucinelli continua a salire in Borsa, a due giorni dal lancio del profumo della casa di moda. I titoli si avvicinano a 90 euro. Così da inizio anno hanno messo a segno un rialzo quasi del 30%.

Le azioni continuano a beneficiare della notizia che la casa di moda ha creato il proprio profumo, nella versione sia femminile che maschile. Il profumo di Cucinelli, per adesso in vendita solamente nella boutique milanese di via Montenapoleone, verrà commercializzato a inizio maggio nella rete di negozi in Europa e in Medio Oriente, oltre che nelle profumerie specializzate. Successivamente, a inizio ottobre, sarà disponibile in Nord America e a inizio 2024 in Asia.

Jefferies ha deciso di alzare il target di prezzo oltre 100 euro. «Aumentiamo il nostro target price del 12% a 101 euro, mantenendo la raccomandazione di ‘Buy’ sulle azioni», ha spiegato nella nota odierna l’analista del lusso di Jefferies, Flavio Cereda. «Sebbene non abbiamo ritoccato le stime, riteniamo che l’avventura del profumo non solo aumenterà i guadagni nel 2024, ma più importante ancora migliorerà il profilo del marchio, ne amplierà l'appeal e consoliderà il suo status come brand di lifestyle al top della piramide del lusso». Tra l’altro il profumo potrebbe fornire contatti con nuovi clienti, senza per questo alleggerire l’offerta dei prodotti principali, ossia il ready to wear. «Un approccio simile fu utilizzato anche da Bvlgari prima dell’acquisizione della maison di gioielli da parte di Lvmh», ricorda Cereda, che tra l'altro, dopo un incontro con la società, indica che le fragranze verranno vendute in più formati: da 30 ml a 90 euro e da 100 ml a 180 euro. Sebbene Brunello Cucinelli, in conferenza stampa, non si fosse sbilanciato sui profumi che si propone di vendere, Jefferies scommette che il prossimo anno verranno venduti almeno 2000 flaconi, per un fatturato di circa 200 milioni. Si tratterebbe di una frazione minima di quanto vende Chanel, sottolinea Jefferies, che per altro ricorda che «il marchio di abbigliamento di fascia alta che ha riscosso il maggior successo nel beauty è Tom Ford». Secondo Jefferies, comunque, Brunello Cucinelli ha spazio per crescere in questa nuova categoria di prodotto. «Al prezzo attuale, le fragranze di Brunello Cucinelli hanno un prezzo superiore a Dior, Chanel o Hermes, sostanzialmente in linea con Penhaligon's e Fueguia (le offerte più artigianali): si tratta di un sovrapprezzo del 10% rispetto al prezzo medio dei marchi di lusso», ha concluso Jefferies.