Cucinelli, Domande & risposte

Brunello Cucinelli (Imagoeconomica)

Quali sono gli investimenti previsti nel 2019?

La società risponde che gli investimenti saranno 48-49 milioni. Si tratta di esborsi, per una grande parte, indirizzati al canale distributivo, in particolare quello dei negozi a gestione diretta. Importante, infatti, per l’azienda è: da un lato aumentare il numero dei punti vendita (seppure in maniera graduale per mantenere l’esclusività del marchio); e dall’altro continuare ad proporre i Dos come “contemporanei”. In generale va detto che gli investimenti, prima dell’espansione del canale Internet, erano dell’1-1,5% inferiori. Quindi anche per online c’è un’impegno a sostegno del suo sviluppo.

Il canale Internet vale circa il 8% dei ricavi. Il suo peso aumenterà nel futuro?

Il gruppo risponde che il mondo dell’e-commerce è importante, anche per l’informazione. Ciò detto, però, proprio perchè il brand ha tra le sue caratteristiche l’esclusività non è previsto che l’online, in futuro, assuma una forte preponderanza.