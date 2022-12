Cucinelli festeggia in Borsa il nuovo rialzo delle stime 2022

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Brunello Cucinelliin evidenza a Piazza Affari, festeggiando la revisione al rialzo delle stime per il 2022, le quarte effettuate nel corso dell'anno.

Fatturato previsto a +28% nell'anno in corso



La società umbra ha annunciato che, alla luce dei risultati dei primi nove mesi e dell’andamento delle vendite di ottobre e novembre, l’anno dovrebbe finire con una crescita del fatturato attorno al 28%, stima rivista dal +25% indicato solamente a ottobre, quando tra l'altro era già stata ritoccata al rialzo dal precedente +15% previsto ad agosto. Le previsioni sono state riviste anche per il 2023, quando la crescita dovrebbe essere del 12%, contro il +10% indicato due mesi fa. «Gli ordini in portafoglio per la Primavera-Estate 2023 sono molto consistenti sia in termini di quantità che di qualità e questo ci porta a immaginare un prossimo anno 2023 molto, molto interessante, con una sana crescita intorno al 12%», ha commentato il presidente e fondatore, Brunello Cucinelli, che ritiene a questo punto di tagliare il traguardo di un miliardo di euro di fatturato già l’anno prossimo. Nel 2024, poi, la crescita della società di moda dovrebbe essere del 10%, consentendo di raggiungere in largo anticipo l'obiettivo di raddoppio del fatturato programmato nel piano decennale 2019-2028. Sono stati confermato anche il pay-out al 50% e il capex attorno all’8%.

Per Equita prezzi Borsa già corretti



Gli analisti hanno rivisto al rialzo le stime per il 2022 e gli anni a venire, ma rimangono divisi sul giudizio sulle azioni. Alcuni ritengono siano già correttamente valutate dalla Borsa, altri che invece vantano un potenziale di rialzo. «Alziamo le stime 2022/23/24 di fatturato rispettivamente del +2, +4 e +6%, e anche quelle di ebitda del 3, 4 e 6%, con impatto sugli utili tra il 5 e il 10%», hanno ad esempio commentato gli analisti di Equita, che hanno dunque alzato del 13% il target di prezzo a 59 euro, livello tuttavia inferiore alle quotazioni di mercato. La raccomandazione rimane improntata alla cautela, ossia ‘Hold’. «Ci aspettiamo una reazione positiva ed eventualmente contenuta», hanno commentato gli esperti, ricordando però che le azioni nell’ultimo mese hanno registrato una delle migliori performance. Per altro i multipli sono elevati: il rapporto tra prezzo e utili del 2023-2024 è pari rispettivamente a 43,7 volte e 37,5 volte contro un valore medio del periodo 2015-2019 di 35 volte e un premio sui concorrenti che arriva al 100% «in parte giustificato dal forte momentum sugli utili e continui upgrade delle stime», hanno spiegato gli analisti.

Ubs più ottimista sulla Borsa

Sono più ottimisti, invece, gli esperti di Ubs che consigliano di comprare le azioni di Cucinelli, stimando un target di prezzo a 74 euro, ritoccato al rialzo del 3%. Secondo gli analisti della banca svizzera il margine dell’ebitda adjusted (ex IFRS 16) si attesterà al 18,5%, livello superiore a quello del consensus del 18,2%. Nel 2023, poi, si porterà al 18,6%. Ubs, per altro, ha sottolineato che la società, pur crescendo, rimane fedele ai propri valori e alla propria filosofia del capitalismo umanistico (ad esempio distribuendo supplementi salariali ai dipendenti a dicembre). Anche gli analisti di Intesa Sanpaolo apprezzano il modello di capitalismo umanistico di Cucinelli e consigliano un ‘Add’ sulle azioni per le quali hanno ritoccato il target di prezzo a 69,4 euro. Intermonte, infine, ritiene che le azioni siano già correttamente valutate. «Pensiamo che l’attuale valutazione del brand già rifletta l’eccellente posizionamento e la grande credibilità delle prospettive future», hanno commentato, raccomandando un ‘Hold’ con target di prezzo a 63 euro, pur avendo rivisto al rialzo le stime dell’azienda.