Cucinelli, più negozi a gestione diretta per crescere in Cina

Ascolta la versione audio dell'articolo

6' di lettura

Da una parte preservare, attraverso anche e soprattutto la continua ricerca della qualità e contemporaneità nel prodotto, l’esclusività e unicità del marchio. Dall’altra proseguire, dopo un 2021 in cui i ricavi sono stimati in rialzo del 25% sul 2020, lungo la strada della crescita - definita dall’azienda - “garbata”. Anche con una maggiore articolazione internazionale in Asia, soprattutto in Cina. Sono questi alcuni dei focus della strategia d’espansione di Brunello Cucinelli.

Prima riga di conto economico

Il gruppo, di cui la...