Cucinelli recupera e punta verso l'alto nell'attesa della semestrale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Brunello Cucinelli in vivace rialzo a Piazza Affari nell’attesa che a mercati chiusi siano diffusi i conti del primo semestre. I titoli sono arrivati a guadagnare oltre due punti. Nell’ultimo periodo, tuttavia, hanno sofferto: dallo scorso 13 luglio hanno perso oltre il 13% del proprio valore, nonostante proprio quel giorno la società abbia comunicato di avere registrato vendite del primo semestre in progresso del 31%, a 543,9 milioni di euro. Sempre nella stessa data sono inoltre state riviste al rialzo le stime di crescite per l’intero 2023, da +15% a +17-19%. Dal top di primavera, toccato il 14 aprile, quasi a 93 euro, le Cucinelli hanno perso quasi il 23% del loro valore, pagando dazio alla convinzione di numerosi analisti che i titoli siano cari.

Nell'attesa della semestrale, gli esperti di Intermonte consigliano cautela sui titoli (‘Neutral’) della casa di cachemire, sebbene fissino un target di prezzo più elevato delle attuali quotazioni e pari a 85,4 euro. «Ci aspettiamo un ebitda margin sostanzialmente stabile mentre, grazie a una crescita meno che proporzionale degli ammortamenti e accantonamenti, l’ebit semestrale dovrebbe chiudere a 87,4 milioni, in crescita del 51%», hanno commentato gli analisti della sim, aggiungendo di attendersi oneri finanziari in aumento rispetto al primo semestre 2022, quando la società aveva beneficiato di contributi non cash per oltre 10 milioni (di cui 5,8 milioni relativi a utili su cambi e 4,7 milioni relativi alla partecipazione in Cariaggi).

«A proposito della partecipazione in Cariaggi, a seguito dell’accordo siglato a maggio 2023, ricordiamo che, nel corso del semestre, il gruppo ha venduto parte della sua quota (pari al 18,5% del capitale di Cariaggi) a Chanel. Ci sarà quindi un’importante plusvalenza relativa a questa cessione e la rivalutazione a fair value della quota rimanente, pari al 24.5%», hanno sottolineato gli esperti, ricordando che Cucinelli ha rilevato la quota nell’azienda a un costo storico pari a 15,05 milioni e poi l’ha rivalutata a 21,8mn a fine 2022. «Il contributo straordinario legato alla operazione Cariaggi-Chanel dovrebbe essere in parte controbilanciato da qualche perdita sui cambi», hanno però aggiunto gli esperti. In particolare, secondo Intermonte, nel primo semestre Cucinelli ha registrato un ebitda di 158 milioni (+32%), un ebit attorno a 87 milioni (+51,7%) e un utile netto di 62 milioni (+32,2%). Anche Equita consiglia prudenza sulle Cucinelli (‘Hold’), pur individuando un target di prezzo a 85 euro. Gli analisti della sim prevedono un ebitda adjusted in miglioramento del 31% a 108 milioni, un ebit a 84 milioni (+57%) e un risultato netto di 53 milioni (+14%).

Intanto sale l’attesa per i festeggiamenti dei 70 anni del fondatore della società che si terranno a Solomeo il 4 settembre e che potrebbero dar lustro all’azienda per il parterre di vip che dovrebbe partecipare. E’ stato invitato anche re Carlo III, con il quale l’imprenditore ha stretto un legame dopo il lancio del progetto Himalayan Regenerative Fashion Living Lab, condotto con la casa reale britannica a sostegno delle popolazioni dell’Himalaya e all’interno di un più ampio piano a favore della moda sostenibile.