Cucinelli: utile netto I semestre +32% a 66,7 milioni, stima vendite 2023 +19%

Brunello Cucinelli ha chiuso il primo semestre 2023 con un utile netto di 66,7 milioni di euro, in aumento del +31,9% rispetto al 30 giugno 2022, su ricavi per 543,9 milioni (+31% a cambi correnti, +30,5% a cambi costanti). Il livello del risultato netto è superiore alle attese degli analisti. L'ebit si è attestato a 87,7 milioni, in crescita del +51,8%, con una marginalità del 16,1% rispetto al 13,9% del 30 giugno 2022. La società ha realizzato «importanti» investimenti pari a 34,9 milioni (36,61 milioni al 30 giugno 2022) e il suo indebitamento netto a fine giugno è stato di 38,6 milioni (63,8 milioni al 30 giugno 2022). Il comunicato riporta che «i risultati eccellenti del primo semestre e l'ottimo andamento delle vendite ci portano a immaginare per il 2023 un fatturato in crescita nell'intorno del +19%», stima leggermente migliorata rispetto all'indicazione di luglio, quando era stata prevista una forchetta tra il 17 e il 19%.