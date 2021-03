Cuffie, auricolari e diffusori: suonano e ti ascoltano anche

3' di lettura

Sono stati dodici mesi, gli ultimi, che hanno cambiato il nostro rapporto con i dispositivi digitali. Anche nel campo dell’audio. La musica era già liquida prima e la nuova generazione di auricolari “in-ear” e “on-ear” aveva già sposato il verbo dei comandi vocali e della connettività senza fili per elevare sensibilmente l’esperienza di ascolto. Poi è scattata l’emergenza sanitaria e milioni di persone si sono ritrovati davanti a uno schermo più ore al giorno.

Il boom dello smart working e degli eventi virtuali ha segnato un nuovo passo in avanti nel mondo delle cuffie? Non più di tanto, e comunque non direttamente, perché l’innovazione si stava già muovendo in altre direzioni per incontrare i gusti di chi ama stare all’aperto in compagnia dei brani o dei podcast preferiti. Dove? Verso gli apparecchi a conduzione ossea, per esempio, o verso oggetti indossabili di nicchia con mini-altoparlanti integrati. I Bose Frame (circa 280 euro a listino) o i Razer Anzu Smart Glasses (210 euro) sono occhiali da sole che coniugano la protezione dai raggi ultravioletti con le funzionalità di cuffie “open-ear” (gli speaker sono integrati nelle asticelle e collegati allo smartphone via Bluetooth) per riprodurre le canzoni e rispondere alle chiamate telefoniche.

Loading...

Obiettivo mani libere

Il vantaggio? Lasciare l’utente a mani libere, anche per lavorare in giardino o sul terrazzo. La startup tedesca Nova Audio è andata anche oltre, lanciando una linea di orecchini di perle con al proprio interno minuscoli auricolari e il necessario corredo di microfoni, antenna, chip Bluetooth e batteria. Vezzi e gadget tech a parte, l’esigenza di partecipare a riunioni, eventi o lezioni da casa ha aumentato l’apprezzamento per le cuffie in genere e per quelle “over-ear” che circondano completamente il padiglione in particolare. Più generose quanto a dimensioni rispetto ai modelli “on-ear” (e per questo meno adatte alla mobilità), garantiscono per contro la migliore qualità audio, risultando la scelta ideale per chi vuole isolarsi dai rumori esterni ascoltando musica dall’impianto hi-fi, guardando una serie Tv o un evento sportivo in streaming oppure dedicarsi ad attività professionali di vario genere, videoconferenze comprese.

Il system on chip che gestisce la cancellazione del rumore è non a caso uno dei punti di forza delle cuffie WH-1000XM4 di Sony (380 euro a listino). Si tratta di apparecchi farciti da moltissima tecnologia per l’ottimizzazione dell’audio (la tecnologia 360 Reality Audio migliora il livello di immersività del suono) e con la chicca di mettere automaticamente in pausa i brani ogni volta che si inizia a parlare.

Cuffie che sanno anche ascoltare dunque, pensate per isolarsi in un ambiente rumoroso e concepite per garantire una perfetta qualità audio anche in modalità “active noise cancelling”, grazie al lavoro dell’intelligenza artificiale che riconosce strumenti, generi musicali e singoli elementi di ciascuna canzone.