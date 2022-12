Culle vuote, assegno unico e quoziente familiare. L’esempio di Francia e Germania

Ascolta la versione audio dell'articolo

Lo scenario è tristemente noto a tutti e prende il nome di sindrome delle culle vuote, altrimenti detto inverno demografico. È quell’incessante calo delle nascite, tanto progressivo e inarrestabile quanto ineluttabile di cui sembra ammalato il nostro Paese. Un piano inclinato che ogni anno presenta il conto in termini di sostenibilità anche previdenziale. Ma soprattutto culturale e di tenuta generale del sistema Paese. Ultimi solo in ordine cronologico i dati 2022 della Qualità della vita presentati in questi giorni dal Sole24Ore. E che registrano, ancora una volta, lo scivolamento verso il basso delle nuove nascite nel nostro Paese: - 3% nel primo semestre dell’anno con veri e propri crolli registrati a Oristano (-18%), Barletta-Andria-Trani (-17) e Matera (-16%).



La ricetta del Forum

E allora cosa fare? Ha pochi dubbi Gigi De Palo, presidente del Forum delle associazioni delle famiglia, la rete delle reti nata nel 1992 e che oggi rappresenta 47 associazioni, 18 Forum regionali costellati da una miriade di gruppi locali e che a loro volta sono animati da 582 associazioni. «Bisogna puntare dritti verso l’obiettivo dei 500mila nuovi nati dandosi come orizzonte temporale il 2033 - spiega al Sole24Ore -. Lo dobbiamo fare perché altrimenti questo Paese salterà gambe all’aria: e per arrivarci dobbiamo per lo meno iniziare a parlarne seriamente, dandoci un obiettivo realistico, per esempio, di 10mila nuovi nati in più rispetto alle quote annuali».



I numeri della natalità

E certo non è operazione facile visto che in tempi recenti il presidente dell’Istat Blangiardo aveva lanciato l’allarme della scomparsa di 12 milioni di italiani in quattro decenni: nel 2070 avremo 145 mila ultracentenari, oggi sono 20 mila, aveva tuonato il numero uno dell’Istituto. Quest’anno per altro il nostro Paese aveva registrato un ulteriore record negativo con 385mila nuovi nati. Le conseguenze sono facilmente intuibili: oggi i lavoratori tra i 20 e i 66 anni sono 36 milioni, tra 10 anni saranno 2 milioni in meno e tra 30 anni 8 milioni in meno. In termini di Pil nel 2070 si arriverà a registrare un calo del 30%, ovvero 560 miliardi in meno. Qui De Palo si fa serissimo. «Il tema della crescita demografica - dice - è o non è in Italia una priorità?». Il Forum si prepara all’appuntamento annuale con gli Stati generali della natalità in programma a Roma a maggio: il motto è «fare un figlio è bello»; e ancora: «Un figlio non è un bene privato, ma un bene comune che genera futuro e speranza».

Gli strumenti

Valutare la scala di priorità significa decidere dove investire risorse. La manovra di bilancio alle famiglie dedica 1,5 miliardi. «La manovra era già scritta - dice - in un mese quel che si poteva fare si è fatto». Ma ora invece, secondo il Forum, bisogna spingere l’acceleratore su assegno unico e quoziente familiare. Sul primo «bisogna mettere sul piatto almeno 3-4 miliardi e rendere l’assegno unico davvero universale: quello attuale non smuove mezzo numero nella scala dei volumi della natalità». Su questo fronte la legge di bilancio ha investito 630 milioni per incrementare l’assegno ma limitandolo ai bambini fino all’anno di vita e quelli fino a tre delle famiglie numerose.

L’assegno unico

«È proprio sbagliato l’approccio del nostro modello che innanzitutto non è affatto universale come farebbe intendere il nome - attacca De Palo -.Prima dell’assegno si avevano le detrazioni per i figli e l’assegno non è altro che la ricomposizione di quel puzzle senza alcun valore aggiunto se non quello di una organizzazione dell’esistente sotto l’ombello di un unico strumento».