Cultura ancora in quarantena: nei musei solo il 10% dei visitatori A maggio e giugno nella Reggia di Caserta mille persone contro le 90mila dell’anno scorso e all’Accademia di Venezia 1.600 rispetto alle 40mila di un anno fa di Antonello Cherchi

I numeri sono impietosi e marcano l’impatto della pandemia sul sistema culturale. In particolare, nei musei - che, seppure in ordine sparso, hanno riaperto dal 18 maggio - la ripresa si dimostra molto lenta. A fine giugno erano state quasi 455mila le persone ad aver rimesso piede in un museo o in un sito archeologico statale. Nello stesso periodo dell’anno scorso i numeri erano ben altri e parlavano di poco meno di 4,5 milioni di visitatori. Dunque, solo il 10% si è ripresentato all’appuntamento con l’arte e la storia.

Dalla Reggia di Caserta alle Gallerie dell’Accademia

Ancora più forte la ricaduta dell’emergenza sanitaria sulla Reggia di Caserta, dove tra maggio e giugno hanno staccato biglietti per mille persone (erano 90mila nello stesso periodo 2019): dunque, l’1% dei visitatori dello scorso anno. Alle Gallerie dell’Accademia di Venezia il rapporto è al 4%: 40mila nel 2019 (sempre a maggio e giugno) e 1.600 quest’anno.

Un duro colpo

Sono le prime elaborazioni a disposizione del ministero dei Beni culturali, che devono tener conto sia del fatto che si tratta del primo periodo post-lockdown sia delle misure di contenimento del virus ancora in atto e che non permettono l’affluenza pre-Covid. A parte ciò, però, è evidente che la cultura ha subito e sta subendo un duro colpo, a cui si sta cercando di porre riparo con la serie di misure economiche previste soprattutto nel decreto Rilancio. A partire dalla dote di 100 milioni di euro per aiutare i musei a far fronte ai mancati incassi della biglietteria. Introiti persi su cui contavano, in particolare, gli istituti autonomi, che essendo dotati di indipendenza anche finanziaria, si ritrovano a dover ripensare tutti i bilanci.