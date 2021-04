Cultura Crea si rinnova

Nuove risorse per le imprese culturali

I risultati

Nonostante alcune limitazioni sulla possibilità di accedere all'agevolazione gestita da Invitalia, la misura ha registrato ottimi risultati: 308 imprese finanziate a fronte di 1.127 domande ricevute per un totale di 51 milioni di euro erogati di cui 40% sotto forma di finanziamento (a tasso zero da restituire in 8 anni) e 60% a fondo perduto. Nello specifico, le agevolazioni ha finanziato 189 progetti afferenti alle industrie culturali per un totale di 30.679.372,04 euro concessi, 29 progetti appartenenti all'ambito dell'industria turistica per 6.163.888,47 euro e 90 progetti relativi a imprese del terzo settore per un totale di 14.212.130,51 euro.

Un programma che fa da termometro a una filiera troppo poco studiata, i cui confini giuridici sono ancora in definizione e i cui ambiti d'azione hanno connotazioni labili. Da un'analisi delle imprese finanziate fino ad oggi, risulta interessante notare una crescente ambizione e visione nei business plan presentati; se nei primi anni le imprese richiedevano un contributo di 30/40.000 euro, oggi le richieste si aggirano tra i 200/300.000 euro in parte dovuto alla sempre maggiore intersezione delle nuove tecnologie per la fruizione dei contenuti e di coinvolgimento del pubblico.

Cultura Crea raddoppia

Con aprile, Invitalia si appresta ad inaugurare la seconda fase del programma che oltre a raddoppiare il numero degli sportelli, integra con nuove linee guida alcune problematiche emerse nel corso di questo primo quinquennio di attività. Proprio a fronte di un ragionamento sui 55.000.000 di euro che a fine 2020 non erano riusciti ad essere stanziati, il MiC ha introdotto con il Decreto Ministeriale del 10 dicembre 2020 (Direttiva operativa del Ministero della Cultura n. 237 del 29 marzo 2021) alcune misure volte ad allargare la platea dei beneficiare e della tipologie di spese ammissibili per le imprese costituite da almeno 36 mesi, con previsione di localizzazione in tutti i Comuni delle Cinque Regioni interessate. Tra le principali e più importanti novità c'è l'estensione della misura Enti del Terzo Settore (Associazioni, APS, ONLUS o Imprese Sociali) iscritti al Registro unico nazionale del Terzo Settore. Saranno previsti interventi che favoriscano la logica di rete, ma anche un'agevolazione sulle anticipazioni concesse che gli imprenditori potranno richiedere a valere su fondi pubblici anziché in virtù di una di fideiussione bancaria o assicurativa. I programmi d'investimento, inoltre, potranno essere realizzati presso più unità produttive anziché presso una sola purché all'interno delle regioni ammissibili e potranno concludersi in massimo 18 mesi anziché 12. Saranno inoltre ammesse a contributo anche opere murarie nel limite del 20% e un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante nel limite del 50% del programma complessivo di investimento. Insieme a “Cultura Crea 2.0”, il cui sportello riaprirà il 26 aprile 2021, è prevista una nuova linea di agevolazione a fondo perduto per sostenere le imprese e i soggetti del terzo settore colpiti dall'emergenza Covid e attivi nel settore culturale e nel sistema dell'intermediazione turistica. Dal 19 aprile sarà dunque operativa “Cultura Crea Plus” (Direttiva operativa del Ministero della Cultura n. 238 del 29 marzo 2021), la misura che prevede il finanziamento fino a 25.000 euro di capitale circolante per sostenere i costi di gestione delle imprese del settore gravemente colpite dalle chiusure. Per finanziare questa seconda fase della misura, il MiC ha integrato i 55.000.000 di euro residui dalla precedenze edizione con 20.000.000 di euro a valere sul POC - Programma Operativo Complementare.