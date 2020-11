Cultura d’impresa, il futuro della memoria di Silvia Nicolis

“Capitale Italia. La cultura imprenditoriale per la rinascita del Paese”; non è frutto del caso la scelta di questo titolo che fa da leitmotiv alla 19esima edizione della Settimana della cultura d’impresa, promossa da Confindustria e Museimpresa.

Nonostante la crisi e la recessione che stiamo attraversando si è deciso di rimarcare il ruolo essenziale che persone e imprese rivestono in questo particolare contesto storico, nel momento in cui il nostro Paese necessita di risorse e nuova energia per rinnovarsi e trovare linfa per ripartire.

I musei e gli archivi d’impresa non sono solo i custodi della memoria; è grazie al “futuro della memoria” che possiamo fondere il sapere dell’uomo con l’avanzamento tecnologico, necessario strumento per lo sviluppo delle imprese. Memoria è anche orgoglio e comune senso di appartenenza, autentiche basi della resilienza, da un lato e dall’altro, l’innesco per la crescita e la ripartenza.

L’edizione 2020 della Settimana della cultura d’impresa si annuncia come una maratona digitale; più di cento appuntamenti diversi tra webinar, dirette streaming e tour virtuali, visite inconsuete a musei e archivi d’impresa.

Mai come quest’anno i quasi cento associati a Museimpresa hanno deciso di mettersi in gioco per sensibilizzare il grande pubblico riguardo la conoscenza del mondo delle imprese, autentiche fucine di conservazione e condivisione di un patrimonio storico unico nel suo genere che ci viene invidiato in tutto il mondo; i partecipanti ai diversi appuntamenti digitali potranno scoprire la ricchezza rappresentata dalle aziende nei territori di appartenenza, apprezzando così le interazioni, le innovazioni e il benessere sociale che sono la linfa vitale generata dalle aziende.