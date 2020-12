Cultura e tempo libero, nel settore più colpito cresce il Centro Italia e lo show va sul web

Guardare al futuro

La pandemia non ha certo dato una mano alle realtà già affaticate, come quelle che si ritrovano al fondo della classifica, che vede una concentrazione di province siciliane e calabresi: Palermo, Siracusa, Reggio Calabria, Caltanissetta. E poi, ancora più giù, Enna, Vibo Valentia, Agrigento e Crotone, ultima dell’elenco.

In quei territori lo scarto rispetto al 2019 degli investimenti in cultura e tempo libero è stato ancor più importante. Dunque, non resta che guardare avanti e sperare nella ripresa. Se si volge lo sguardo al passato il giudizio sull’oggi diventa, infatti, impietoso. Per quanto l’ultimo decennio non abbia brillato per sviluppo culturale - come ha fotografato l’ultimo rapporto di Federculture - il 2019 aveva comunque registrato anche segnali positivi: spettacoli, cinema, concerti e sport - secondo i dati Siae - sono cresciuti sia come proposte sia come riscontri al botteghino. Non può, invece, dirsi altrettanto per mostre ed esposizioni.

Il confronto con il 2020 è, però, improponibile su tutti i fronti, caratterizzati da un pesante segno meno: dalle sale ai teatri agli impianti sportivi, nel primo semestre di quest’anno sono mancati il 64% degli eventi rispetto allo stesso periodo del 2019 e al botteghino i ricavi sono calati del 73 per cento.