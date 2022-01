Cultura e Turismo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Giornata nazionale «Giovani e memoria»

Il 31 ottobre viene riconosciuto Giornata nazionale «Giovani e memoria » con l’obiettivo di promuovere, anche attraverso le nuove tecnologie, i valori e il significato dei personaggi, degli eventi e della memoria soprattutto nelle nuove generazioni

31 ottobre 2022

Legge di Bilancio 2022, articolo 1, comma 788

58

Fondo per la promozionedei cammini religiosi

Istituito un fondo per i cammini religiosi, con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2022, per il rilancio e la promozione turistica dei cammini religiosi e il recupero e valorizzazione degli immobili che li caratterizzano

1° gennaio 2022

Legge di Bilancio 2022, articolo 1, comma 963

59

Teatri e cinema con più efficienza energetica

Riduzione dei consumi energetici nelle sale di teatri e cinema, pubblici e privati, finanziata con 200 milioni di euro del Pnrr.

Scadenza domande 18 marzo 2022

Pnrr

60

Fondo per il rilancio di 250 borghi

Un miliardo di euro per il rilancio di 250 borghi: 21 borghi, a cui destinare 420 milioni, saranno individuati da regioni e province autonome; 229, a cui vanno 580 milioni, selezionati tramite avviso pubblico rivolto ai Comuni

Scadenza domande 15 marzo 2022

Pnrr

