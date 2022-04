«Cultura e turismo nuove sfide subito investimenti sul brand»

È fondamentale intervenire sui tempi della burocrazia e puntare sulla velocità, che non è solo democratica, ma anche etica. Proprio nell'eccesso di burocrazia alligna e prospera la corruzione, livellando verso il basso la competitività e danneggiando le imprese sane e il tessuto economico”.

I suoi detrattori dicono che però a lei piace essere un solo uomo al comando…

No, mi piace dare risposte. Perché non c’è cosa peggiore che avere una pubblica amministrazione che non prende decisioni.

Dove è fallito, finora, il suo progetto di fare di Pesaro la prima città delle Marche?

Abbiamo fatto grandi passi avanti: Pesaro è salita 97mila abitanti, grazie alla fusione per incorporazione del Municipio di Monteciccardo e siamo a meno di duemila abitanti da Ancona, il capoluogo regionale. Abbiamo creato un Unione dei Comuni nella Valle del Foglia, stiamo lavorando con l’Unione Pian del Bruscolo per un comprensorio di 120 mila abitanti e per mettere insieme sempre più servizi, a partire dalle politiche sociali, che saranno la nuova sfida. Oltre a quelli che attualmente sono già presenti. Se saremo bravi e lavoriamo bene, magari nei prossimi anni dall’Unione dei Comuni si potrà passare ad un unico comune.