Cultura, entro giugno il via libera a cinque interventi per complessivi tre miliardi

L’efficienza energetica del patrimonio

Ci sono a disposizione 300 milioni per migliorare la resa energetica di cinema, teatri e musei puntando su fonti ecosostenibili e, allo stesso tempo, tagliando i consumi. Il bando che riguarda l’intervento sulle prime due realtà si chiuderà il 18 marzo, mentre per quanto riguarda i musei l’apposita direzione generale del ministero sta individuando quelli su cui intervenire.

Il paesaggio rurale

Seicento milioni per mappare, restaurare e valorizzare l’edilizia (soprattutto i casali) e il paesaggio rurale. Entro il mese di febbraio ci sarà il decreto di assegnazione delle risorse alle singole regioni, che dovranno pubblicare il bando entro maggio.

Parchi e giardini storici



L’obiettivo è rivitalizzare 110 parchi e giardini storici potendo contare su 300 milioni, di cui 10 destinati all’attività di censimento dei beni e formazione del personale, 100 per l'analisi preliminare e progettuale di cinque grandi parchi demaniali (tra cui la Reggia di Caserta, Capodimonte e Villa Favorita di Ercolano) e 190 per 105 parchi da scegliere attraverso un avviso pubblico, con domande da presentare entro il 15 marzo.

Prevenzione antisismica e recovery art

La dote è di 800 milioni da destinare alla messa in sicurezza in chiave antisismica delle chiese, dei campanili e dei luoghi di culto. L’altro progetto è la creazione di centri di ricovero delle opere d’arte colpite dal terremoto. Al momento esiste solo quello di Spoleto e l’obiettivo è realizzarne altri anche attraverso la riconversione di ex centrali nucleari o ex caserme. Sperando di non doverli mai utilizzare per emergenze, i centri potranno essere comunque usati come luoghi di restauro o di laboratori.

Gli altri interventi

Ci sono poi una serie di misure che hanno un orizzonte più lungo, fino al 2025, ma sulle quali si è già iniziato a lavorare. Come il progetto delle piattaforme e delle strategie digitali per accedere al patrimonio culturale (500 milioni), l’eliminazione di barriere fisiche e cognitive nei musei, biblioteche e archivi (300 milioni), lo sviluppo dell’industria del cinema, in particolare l’ampliamento di Cinecittà (300 milioni), obiettivo quest’ultimo da raggiungere entro il 2023.