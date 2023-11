Cultura europea, fiumi e uccelli: i temi in lizza per le nuove banconote in euro

I punti chiave Tre temi prescelti su sette dai cittadini europei

Le nuove banconote saranno più resilienti contro la contraffazione

L’ambiente e l’inclusione tra gli obiettivi della Bce

“Cultura europea” ma anche “fiumi” e “uccelli”: sono questi i temi favoriti dai cittadini europei per le nuove banconote in euro, e scelti dal Consiglio direttivo della Bce per andare avanti in questo progetto pluriennale. La decisione è stata annunciata oggi, giovedì 30 novembre.

La prossima tappa nel percorso che porterà alle nuove banconote cadrà tra il 2024 e il 2025 e metterà in competizione i motivi e i disegni sui tre temi prescelti oggi, sui sette iniziali: il 2026 il Consiglio dovrà decidere definitivamente come saranno le nuove banconote che potrebbero rappresentare solo il tema della cultura europea oppure solo quello di fiumi e uccelli, oppure tutti e due. I cittadini dell’area dell’euro saranno nuovamente interpellati sui motivi e sui disegni.

Le nuove banconote dovranno entrare in circolazione qualche anno dopo il 2026, quindi verso il 2030.

I sondaggi sulle banconote: partecipazione record

La Bce ha condotto per ora due indagini presso i cittadini dell’Eurozona, ottenendo una partecipazione record. Il sondaggio online condotto lo scorso luglio ed agosto ha registrato 365.000 responsi nell’area dell’euro: il tema degli “Uccelli: liberi, resilienti, stimolanti” è risultato il più popolare (34%) seguito da Cultura europea (23%) e dai “Fiumi: le acque della vita in Europa” (16%).+

Nel sondaggio precedente, a inizio estate, la Cultura ha preso più voti (21%), seguita da Fiumi (18%) e Uccelli (17%).