Cultura persi 700 milioni di risorse pubbliche da Regioni, Comuni e Province La spesa delle famiglie per ricreazione e cultura si assesta su 72,5 miliardi di euro, cresciuta in cinque anni del 13,4%, con una media mensile di 127,7 euro di Marilena Pirrelli

6' di lettura

Il 15° Rapporto Annuale Federculture IMPRESA CULTURA pone molti temi in agenda, sui quali occorre intervenire con politiche decise: dare seguito alla normativa speciale per le imprese culturali e creative, una risorsa decisiva anche per l'economia del Paese; continuare nelle politiche di incentivo alla programmazione; defiscalizzare i consumi culturali; ampliare il raggio di azione di Art bonus (estendendolo a nuove categorie di destinatari) e di App18 (rimodulata anche in favore di altre fasce di età, oppure in base a diverse fasce di reddito); incrementare gli investimenti in cultura per la conservazione e per la produzione culturale. A queste conclusioni giunge Federcultura per voce del suo presidente Andrea Cancellato alla luce dell’indagine che attraversa dieci anni di Cultura, tra consumi, spesa, investimenti e normative. «La crescita, cui tutti teniamo, passa anche attraverso la cultura – afferma il presidente di Federculture – con cui possiamo dare un contributo complessivo al miglioramento dell'Italia, alla sua reputazione internazionale, alla sua consapevolezza di Paese ricco di storia e di un patrimonio culturale fra i primi al mondo, all'accompagnamento di processi economici di grande rilevanza. Tutto questo probabilmente non può essere fatto con una sola legge di bilancio, ma nell'arco di una legislatura in modo costante e programmato».

I numeri

Il 15° Rapporto analizza ogni anno i trend del settore culturale e in questa edizione dedica un focus a quelli dell'ultimo decennio, dalla crisi del 2008 ad oggi. Il quadro è solo a tratti positivo: sono stati persi circa 700 milioni di risorse pubbliche, da parte di Regioni, Comuni, Province, mentre la spesa delle famiglie in cultura e ricreazione dopo il crollo del 4,6% tra 2008 e 2013, è cresciuta nel quinquennio successivo (2013/2018) del 13,4% e si attesa nel 2018 a 72,5 miliardi di euro, pari al 6,7% della spesa

complessiva delle famiglie italiane, pari nella media mensile familiare a 127,7 euro. Ma non tutti gli ambiti della fruizione culturale vanno bene: se da un lato nel decennio 2008/2018 gli italiani che visitano musei e mostre, siti archeologici e monumenti sono cresciuti del 14% e del 31% rispettivamente, il teatro ha perso il 4,8% dei propri frequentatori e i già pochi lettori di libri sono diminuiti del 5,5%. Il turismo va bene però cresce meno di quanto avvenga in Europa e, soprattutto, grazie ai visitatori stranieri (+51,2% nel decennio); più contenuta invece la crescita del turismo domestico (+20%).

IL BILANCIO DEL MIBACT ANDAMENTO STORICO In milioni di euro (Fonte: elaborazioni Federculture su dati MiBACT)

Dove siamo

Se confrontiamo i livelli di spesa in Italia con quelli europei, emerge come la spesa in cultura e ricreazione delle famiglie italiane sia al di sotto della media europea e lontana dai paesi più virtuosi: 6,7% sul totale della consumi finali contro l'8,5% della media europea e l'11,5% della Danimarca, primo paese del continente. E allora giusto porsi delle domande: qual è lo stato di salute del settore della cultura in Italia? Quanto ha inciso la crisi economica sulla cultura, sui consumi delle famiglie in questo ambito e su chi produce e investe nella cultura? E il settore culturale che ha subìto particolarmente i colpi della crisi, né è uscito e ha realmente invertito la tendenza verso una crescita più stabile e duratura?

I dati raccolti nel Rapporto e aggregati in tre annualità significative - 2008, anno di avvio della grave crisi economica internazionale, 2013 (nuova crisi economica italiana) e 2018 – rivelano un settore che ha saputo

recuperare molto del terreno perso ma che non in tutti gli ambiti ha superato problemi strutturali, accentuati dalla crisi. L’analisi si è focalizzata sue tre gruppi di indicatori: la spesa pubblica statale e locale; i consumi e la partecipazione culturale e il turismo.

La spesa in cultura

La spesa nella cultura di Stato, Comuni, Province e Regioni nel 2008 era di circa 6 miliardi e 550 milioni di euro, diventati 5 miliardi e 849 milioni nel 2017 (anno di confronto per disponibilità di dati). Non solo non è stata

recuperata interamente la quota di spesa del 2008 (mancano ancora circa 700 milioni di euro), ma è anche cambiata profondamente: lo Stato è passato da 2.116 milioni a 2.428 milioni (dopo essere sceso sotto i due

miliardi), i Comuni sono passati da 2.462 milioni a 1.896 milioni (in costante diminuzione), le Province sono pressoché sparite da 295 a 52 milioni, le Regioni, che pure hanno avuto un picco negativo nel 2013, stanno recuperando a fatica la quota 2008. A livello di risorse pubbliche bisogna, dunque, fare ancora molto per far recuperare posizioni all'Italia, anche nel confronto europeo (siamo quartultimi in Europa (0,8%) in rapporto al Pil e terzultimi (1,7%) in rapporto alla spesa pubblica totale).

SPESA DEI COMUNI PER LA CULTURA, IMPEGNI In milioni di euro (Fonte: elaborazioni Federculture su dati Istat)