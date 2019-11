Cultura alla Reggia di Schönbrunn

L’Antico mercatino natalizio viennese nel Freyung, nel centro storico, è una tradizione alla quale non si può rinunciare. Già nel 1772 questa piazza ospitava un mercatino di Natale; oggi qui si possono trovare in vendita oggetti artistici artigianali, decorazioni di vetro, presepi tradizionali e ceramiche. Il mercatino natalizio della Cultura alla Reggia di Schönbrunn incanta i visitatori con la sua cornice imperiale e dopo Natale si trasforma in un mercatino del Nuovo anno. In questo suggestivo allestimento si possono trovare manifatture tradizionali, decorazioni realizzate a mano, concerti e un vasto programma di attività per bambini, tra cui anche un laboratorio natalizio (www.wien.info).