Le «bolle papali» dei Giubilei per la prima volta escono dall’Archivio segreto Vaticano

È la prima volta che escono dall'Archivio Segreto Vaticano, uno dei luoghi più sicuri e inaccessibili al mondo. Sono le “bolle papali” che dal 1300 hanno indetto i Giubilei ordinari della Chiesa, documenti di inestimabile valore storico e culturale, ma anche naturalmente di denso significato spirituale.

E vanno a costituire il cuore di una mostra allestita presso il Palazzo del Vicariato Vecchio, in via della Pigna, che rappresenta una delle zone extra territoriali del Vaticano dentro il territorio italiano.

La mostra giubilare, inaugurata il 3 maggio, si intitola “PEREGRINATIO SANCTA: LE BOLLE DEI GIUBILEI DALL'ARCHIVIO SEGRETO VATICANO”, è organizzata dall'Opera Romana Pellegrinaggi con Il Cigno Servizi, curata dal verscoco Sergio Pagano Prefetto dell'Archivio Segreto Vaticano e da Pier Paolo Piergentili Officiale dell'Archivio Segreto Vaticano.

Il termine “bolla” indica il sigillo di piombo (in latino “bulla”) pendente dai documenti pontifici, in questo caso quelli emessi per l'indizione dei Giubilei. «Per la prima volta - dice monsignor Liberio Andreatta, Amministratore Delegato dell'Opera Romana Pellegrinaggi - sono esposti in mostra i documenti che i Papi hanno emesso per l'indizione dei Giubilei Ordinari, dal primo Giubileo del 1300 indetto da Bonifacio VIII, al “Grande Giubileo” del 2000 celebrato da Giovanni Paolo II. Si tratta di un'occasione davvero unica ed eccezionale per ammirare questi preziosi documenti provenienti dall'Archivio Segreto Vaticano ed approfondirne l'importanza dal punto di vista storico, culturale e religioso».

Di norma non è possibile vedere questi documenti, poiché solo gli studiosi possono avere accesso, e solo per motivi di studio, all'Archivio Segreto Vaticano che è l'archivio privato del Sommo Pontefice. Oltre ai documenti provenienti dall'Archivio privato del Papa, sono presenti in mostra tre bolle dell'Archivio del Capitolo di San Pietro custodite nella Biblioteca Apostolica Vaticana e un incunabolo della Biblioteca Casanatense di Roma. Pagano, Prefetto dell'Archivio Segreto Vaticano, curatore del catalogo e co-curatore della mostra, offre una rilettura critica dei documenti pontifici di indizione sulla base delle fonti originali e della tradizione, per rendere disponibile una versione più precisa dei testi finora conosciuti.

Inoltre, lungo il percorso espositivo, i documenti vengono raccontati da brevi testi in lingua italiana e inglese che offrono per ciascun giubileo un'introduzione storica che contestualizza la situazione della Chiesa e dell'Europa prima e durante ciascun Giubileo e forniscono informazioni e curiosità sulla città di Roma durante i singoli Anni Santi. La realizzazione della mostra è stata possibile anche grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo, Trenitalia, EMC e Accenture. Oltre al catalogo in lingua italiana e la guida alla mostra in lingua italiana e inglese - entrambe edite da Il Cigno GG Edizioni - è prevista una app per smartphone in lingua italiana e inglese.



I documenti saranno esposti per 3 mesi, fino al 31 luglio 2016, a Palazzo del Vicariato Vecchio, zona extraterritoriale, via della Pigna 13/A, a Roma. La mostra è aperta al pubblico ogni giorno dalle ore 10.00 alle ore 21.00.

