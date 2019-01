Europa, morte a Venezia con lieto fine

«Voi in Belgio, non avete saputo tenere insieme un paese così piccolo».

«Parlate voi dei Balcani».

Un ex criminale di guerra serbo e un re belga in fuga, entrambi ubriachi, tirano una riga tra l'Europa di oggi e di ieri. Di venti-venticinque anni fa, quando la guerra di etnia e religione sembrava confinata ai Balcani post Guerra Fredda, quando l'Europa rimase a guardare quel genocidio e tentò il riscatto col sogno di un'Unione e la realtà di una moneta, quando i festival del cinema europei sfornavano film cosiddetti indipendenti, storie ignote ai più, regie sperimentali, se erano buoni s'imponevano al pubblico.



Il dialogo fra ubriachi è tratto da King of The Belgians, film al festival di Venezia 2016, registi marito e moglie, Peter Brosens belga, Jessica Woodworth americana. È un piccolo saggio politico. È anche nella sezione Orizzonti, uno degli orribili nomi di rassegne che da sempre imbarcano i piccoli film come questo che non racconta il riscatto del bambino cambogiano in un villaggio di pescatori, ma la storia sotto gli occhi di tutti, il disfacimento dell'Ue. Arriva a Venezia a due mesi dal referendum su Brexit, e non potrebbe essere più puntuale.

Racconta di un re belga in visita ufficiale a Istanbul, di un videomaker al seguito che lo riprende per montare un documentario in cui il sovrano deve apparire più sorridente, empatico, vicino al popolo. Nel frattempo, la Vallonia proclama l'indipendenza, il Belgio si spacca ma il re non può volare a Bruxelles per una tempesta solare che mette fuori uso aerei e comunicazioni internet. Da qui un viaggio improvvisato per tornare a casa, il re, la burocratica corte, il videomaker, lungo Bulgaria, Balcani, Albania, in macchina e su una bagnarola, senza passaporti e inseguiti da cecchini serbi e poliziotti turchi. Profughi, insomma.

L’attore Peter Van den Begin a Venezia. Interpreta il re in “King of the Belgians”

Simboli? Gli sceneggiatori si comportano da geometri, e a costo di esagerare coi cliché, quadra tutto.

Il re scappa dai servizi di sicurezza a Istanbul (la Turchia, anni fa si parlava di un suo ingresso nella Ue oggi si stenta a credere stia ancora nella Nato).

Il re è belga (Bruxelles, sinonimo della vituperata Ue; fiamminghi e valloni non si parlano, gli attacchi del terrorismo islamico lo hanno confermato).

Il videomaker che organizza la fuga del re si chiama Mr Lloyd, è britannico, distaccato, non gli par vero di poter riprendere le disgrazie di un governante che considera un fantoccio (neanche a dirlo, Brexit).

Il re in fuga finisce in Bulgaria, fra balli folkloristici, ambasciate chiuse e internet muto ci si chiede se sia Europa (il dissennato allargamento?)

L’Albania, altro paese da cui venti anni fa si partiva coi barconi, imprigiona il re senza documenti.

I Balcani sembrano sempre i Balcani, oggi sono anche via di fuga dei siriani che scappano dalla guerra civile, verso un’Europa che a quel massacro non ha saputo o voluto dare risposta.

Oggi anche l’Europa sembra i Balcani: Brexit, minaccia di muri in Ungheria ed Austria, terrorismo islamico, burkini al bando, ebrei in fuga verso Israele, l’estrema destra che spopola in regioni tedesche in cui non si vede l’ombra di un immigrato, Merkel che difende la scelta di accogliere i siriani. A Parigi marciano persino i cinesi stanchi di subire razzismo.

Tutto questo King of The Belgians non lo dice, preferisce far ridere. Il re in verità parla poco, sopporta tutto impassibile forse in virtù del suo privilegio. Alla fine e nonostante il parere contrario della regina, decide che la sua odissea può essere raccontata senza tagli. Il videomaker ex corrispondente di guerra, abbastanza cialtrone da censurare il documentario sul cecchino serbo perché suo amico ma ansioso di riprendere il re nudo, non ha così l’ultima parola. In tempi di paranoia da trasparenza, streaming, soffiate, Assange, leaks, mail rubate, profeti di finti segreti e assolute verità, sembra un lieto fine per la vecchia democrazia.





