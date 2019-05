Il senso di Henze per Wagner

Di Hans Werner Henze (Gütersloh in Westfalia, 1° luglio 1926 - Dresda, 27 ottobre 2012) esiste l’immagine dell’uomo di pensiero, musicista, compositore, tanto consumato artista da dominare energicamente e magistralmente l’equilibrio tra il Moderno e il Postmoderno eppure non rivolto all’avanguardia come un approdo o un veicolo indispensabile alla trasmissione dei suoi significati prediletti. Quali? La sottigliezza sofferente, l’ironia tanto generosa da essere ingenua, la solitudine cercata ossessivamente eppure subìta con disperazione. Insomma, un coacervo di affascinanti e lievemente morbose antitesi, e non c’è, nel suo lascito creativo, frase o semifrase musicale che non lampeggi di simili contrassegni, che non significhi questo inseguire il fantasma che «durch das Labyrinth der Brust wandelt in der Nacht» (così Goethe in An der Mond). Ma l’immagine era incompleta. La pubblicazione originaria dei Reiselieder (Fischer Verlag, Frankfurt am Main 1996) rivelò vent’anni fa qualcosa di più che un autobiografo, di più che il celebrante della rocciosa e lacrimante elegia in morte di Ingeborg Bachmann, la scrittrice traboccante di sublime e immateriale eterosessualità (lo stile dei suoi versi è inequivoco!) che con Henze, gay dichiarato, convisse per anni quasi more uxorio. L’edizione tedesca rivelò in Henze quasi un attore e regista della propria vita, in un testo teatrale in cui ogni sillaba è lacrime e sangue.

L’edizione italiana, curata con mano maestra e “consanguinea” da Lidia Bramani nel 2005, fu già allora una fra le più belle pubblicazioni del Saggiatore: un libro necessario alla cultura italiana, indispensabile ai musicisti. Ora, nella nuova edizione (tra le due, è avvenuta la morte di Henze), a Lidia Bramani, che nel frattempo ci ha dato altri suoi libri propri e originali di geniale ricerca e interpretazione, si affiancano Gastón Fournier Facio, Michael Kerstan ed Elena Minetti. Ci sono alcuni spostamenti: per esempio, l’introduzione di Lidia Bramani presente nell’edizione milanese 2005 si riduce di ampiezza all’inizio del volume e si configura come un ritratto morale e drammatico di Henze, mentre la parte maggiore di ciò che la curatrice del 2005 ci aveva dato come sostanza cognitiva confluisce in altra parte del volume, in un discorso a più mani in un bel giuoco di squadra condotto sul più nobile degli oggetti: il lascito del compositore tedesco che «avrebbe voluto essere italiano... ma nessuno è perfetto», e la classificazione della preziosissima eredità, capace d’incantare l’ascoltatore come pochi altri musicisti della nostra epoca hanno avuto la ventura di fare. Ma l’attenzione non può non privilegiare i cinque Testi sparsi, finora del tutto inediti. Musica nuova, breve testimonianza del 1955, fissa in due vibranti pagine il rapporto tra la novità creativa e una laicissima speranza d’artista. Il discorso interiore della musica, per una conferenza tenuta al Festival di Braunschweig del 1959, e Una lettera ai giovani artisti (1981) insistono con forza oggi (almeno in Italia) insolita sulla capacità della musica di rovesciare le odiose manovre del potere e della tirannide occulta. Sono testo adatti ad oggi: tutti gli studenti, nelle scuole, dovrebbero recitarli continuamente ad alta voce. I cantieri di Montelpulciano (1976-1980) sono la teoria e storia di una delle più trascinanti imprese compiute negli anni da Henze per la diffusione della musica forte. L’ultima intervista (2012) esprime, senza “educate” attenuazioni, il lacerato stato d’animo, tra orrore e ammirazione, tra inchino e rifiuto, con cui Henze affrontava Wagner.

