Ascolto giovane per la ragazza giapponese con le cuffie

«Cari under 30…» La coincidenza è significativa: queste tre pagine di approfondimenti dedicati alla stagione della Scala escono proprio nel giorno in cui il Teatro milanese apre le porte ai giovani. Siamo al 4 dicembre, data recente, non votata ad alcun santo patrono, ma che nella ricezione sociale dell’immagine scaligera è diventa importante e ambita (in un lampo sono andati bruciati tutti i biglietti) quasi come il tradizionale 7 dicembre. La “primina”, l’anteprima della «Madama Butterfly» di oggi sarà per gli under 30: diventati un club, vengono da tutta Italia e dall’estero, sopportando immani fatiche pur di esserci; vestono eleganti ma soprattutto sanno ascoltare, con curiosità, attenzione e competenza trasversale. Insieme rappresentano la conferma che il teatro d’opera parla ancora, magnetico e inscalfibile, con l’identica forza originaria che gli diede vita.

Perciò: «Cari under 30, queste pagine sono idealmente dedicate a voi». Al taglio del vostro sguardo, come appare il cartellone della vecchia Signora dei teatri italiani? Ancora attraente, diciamolo. Decisamente ricca, coi suoi quindici titoli d’opera, otto di balletto, concerti sinfonici e di canto. Forse poco audace nelle scelte. Decisamente troppo costosa: la girandola dei numeri a quattro cifre nelle ultime pagine del libretto con la stagione, in nuovo ampio formato, è scoraggiante. Anche il biglietto della “primina” è stato ritoccato, e dai simbolici dieci euro – una cifra così giusta, generosa, da storica apertura milanese, di mente e di borsa – si è passati a ventiquattro. Non è sulla “primina” che si fa cassa. E un teatro pubblico, pagato ancora in significativa porzione dal contributo pubblico (cioè nostro) deve restare alla portata di tutti.

Piacerà la «Butterfly» di Chailly e del regista lettone Alvis Hermanis. All’ascolto, a parte il taglio di «Addio fiorito asil», la romanza del tenore, non è così diversa da quanto sempre ascoltato. Ce lo spiega qui sotto Dieter Schickling, che oltre ad essere esimio musicologo, autore di una fondamentale biografia pucciniana, è anche capo dipartimento cultura della TV di Stoccarda (questo per dire come sia ritenuto importante il curriculum musicale nei media oltreconfine). Sarà interessante seguirla nella disposizione originale in due parti, anziché nelle consuete tre. Ritornare alla prima forma drammaturgica di Puccini rappresenta un omaggio al compositore: un gesto di attenzione, da cui scaturiranno riflessioni.

Sul sito della Scala, l’immagine di presentazione della nuova «Butterfly» vede una testina di ragazza giapponese, di spalle, con pettinatura tradizionale. Sopra spilloni e addobbi svetta però una cuffia per la musica. La ragazza antica sta ascoltando moderna.

Il motto calza perfetto su Puccini e la sua «bimba dagli occhi pieni di malìa». La platea che la seguirà, il 7 dicembre, non sarà solo

alla Scala ma estesa nel mondo: a trasmetterla saranno infatti RadioTre e il circuito EuroRadio, i cinema italiani ed europei di “all-opera” e negli Usa, Australia, Corea del Nord e America Latina, e Rai1, che la manderà in diretta, mentre in differita arriverà alla svizzera RSI e alla giapponese NHK.

