Chitarra senza cicatrici

Un nuovo cantautore si aggira per l’Europa, cucinando una musica che evoca qualcosa dell’Inconfondibile tristezza della torta al limone, capolavoro del realismo magico scritto dall’americana Aime Bender, ove la malinconia è arte della vita e della creazione; e cucinando, produce da nove anni piccole madeleines profumate e fresche, spremendo con saggezza il frutto di un genere esistenziale, il folk, che per tornare al mondo deve eliminare il folklore. E stare alla larga dalla tentazione pop. Segno dei tempi. Passi per Bob Dylan, ma tante insospettabili star internazionali (da Bjork a Miley Cyrus) hanno riscoperto il gusto di quella musica che nacque tra il Mediterraneo e le Highlands, per diventare, circa metà di un secolo fa, linguaggio universale, più attuale oggi di allora, dopo aver attraversato a ferro e fuoco la Frontiera americana. Una restaurazione che è anche una nuova rivoluzione del gusto.

A ricordarcelo è una giovane star internazionale e anche un pò italiana, Jack Savoretti, che la storia ce la racconta in un album che sa davvero di limone, Sleep No More, anticipato dal video del brano When We Were Lovers, in cui Jack (ancora una volta) lascia a terra il jack delle chitarre elettriche, tanto care ai rockers del ventennio passato, per tornare alla musica bob&old style, solo con un poco (è la grande tentazione dei grandi produttori, in questo caso Mark Ralph) di elettronica. Segno dei tempi. Cultura e sensibilità vanno di pari passo nello storytelling di questo cantante pronto per la rivoluzione, pur senza aver vissuto quelle dei Padri. Scuole internazionali in Svizzera, attitudine fashion e vita cosmopolita sono una rarità, nel mondo maledetto dei cantautori. Nel nuovo mondo, chi imbracciava una chitarra acustica aveva come minimo la rogna, il paradenti e una notte in cella da raccontare. Eppure, nelle canzoni di Savoretti c’è tutto ciò che chiediamo a tre minuti di musica e parole; la paura di perdere qualcuno o qualcosa e storie minime di (possibile) redenzione, oltre a voce e suoni che funzionano. E zero marketing, perché qui sono in gioco i sentimenti.

La musica di Savoretti, addirittura, ci mostra - o almeno, ci suggerisce - un certo insospettabile abisso esistenziale, che è ciò che distingue davvero la musica dal rumore emotivo del pop. Dopo la presentazione londinese del nuovo album la scorsa settimana, nel 2017 Jack torna in Italia (Venerdì 24 Febbraio a Milano al Fabrique e il 26 Febbraio al Teatro Carlo Felice di Genova). Nel gioco dei gradi di separazione si è detto l’ovvio, cioè che la sua voce ricorda i morbidi Simon e Garfunkel ma anche il ruvido Dylan. Personalmente, vi trovo l’inquietudine del primo Townes Van Zandt, la calda voce di Graham Parsons e l’abile leggerezza di David Grisman. Tutte grandi icone del folk. Perché il mondo di Jack Savoretti è quello delle grandi ballate della Frontiera, vestite con la maschera glamour del britpop e l’invincibile, malinconico senso della melodia che il suo cognome suggerisce. In futuro Savoretti potrà persino diventare (è una personale previsione) ambasciatore e nemesi della musica popolare italiana, una delle poche chances per riportarne la vocazione nel mondo. Perché, anche se non ci ha mai vissuto, Savoretti viene da qui: i primi album sono un tributo alla musica acustica e all’estetica del folk (è pure ambasciatore Martin, la più blasonata chitarra del folk, quella di Johnny Cash e, appunto, di Dylan) ma hanno la pasta della nostra canzone popolare, solo con un approccio produttivo internazionale. Che non significa effetti speciali, anzi.

In particolare, il primo album, il bellissimo e lo-fiBetween The Minds (2007), ci dice la sostanza dell’universo Savoretti, tra i pochi oggi a poter salire su un palco con il solo strumento a tracolla. Album come Harder Than Easy (2009) e Before the Storm (2012), con piccoli capolavori come Changes, possono addirittura ambire a divenire dei classici del genere. Nel 2015 Savoretti esce con il cosiddetto album della maturità, Written In Scars (scritto insieme al bassista australiano Samuel Dixon, autore di Adele) che è da un punto di vista compositivo il preludio dell’attuale concept album. Il primo in cui Savoretti si appella in modo inequivocabile alla Scuola italiana, in primis a quella genovese, la vera città invisibile di questo cantautore fuori dai cliché e metafora dell’Italian paradox (non solo in campo musicale): come altri, in Italia non avrebbe probabilmente combinato nulla, ma se è diventato una star lo deve anche - e molto - al fatto di essere italiano. Nella sua musica ci sono più di ventun grammi di De André, c’è la nostra musica popolare, la nostra cultura e - seppure il nostro non l’abbia forse vissuta - il sentimento di precarietà e di urgenza che ci rende quell’esotica meraviglia che il mondo intero deride solo perché invidia.

E che costituisce anche la cifra poetica di Savoretti, attento osservatore delle vite e dei sentimenti altrui, fuori da ogni militanza folk-style. Non è più il tempo della rivoluzione, in cui la chitarra era l’altra faccia del fucile con cui gli americani andavano a fare la guerra. Ma non è detta l’ultima parola, con l’augurio che non venga presa dalla penna di Bender: «Io sento il sapore dei sentimenti che le persone non sanno nemmeno di provare. Ed è un’esperienza assolutamente di merda».

