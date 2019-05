Maurizio Pollini, la lezione senza tempo del Maestro

5 gennaio 2017: Maurizio Pollini compie 75 anni. L’ho ascoltato la prima volta nel 1973, alla Fenice di Venezia. Aveva 31 anni, era già famoso, teatro stracolmo. Programma non consueto, per quel periodo: due Sonate e la Wanderer Phantasie, di Schubert. Sonate scelte con cura, quella in la minore del 1825 e quella in la maggiore del 1828, scritta tre mesi prima della morte. Allora nessuno presentava in concerto le Sonate di Schubert, lavori ineguagliabili.

Nel 1971 era uscito il primo LP, con i Tre Movimenti da Petruška, di Stravinskij, e la Sonata n. 7 di Prokofiev. (Adesso la sua casa discografica ha pubblicato un box di 55 cd).

Intatto entusiasmo da diciottenne

Nel 1960 aveva vinto, diciottenne, il Concorso “F.Chopin” di Varsavia, scelto fra 80 candidati da una giuria con nomi come Rubinstein, Neuhaus, Horszowski, Agosti. Su youtube e sul sito del Concorso si può ascoltare la prova finale - e anche vedere il diciottenne che balla alla festa dopo la premiazione. Teatro molto grande, esaurito, lo ascoltiamo nel Concerto n. 1 di Chopin e rimaniamo incantati da come un diciottenne riuscisse a interpretarlo. Pensiamo ad esempio alla cantabilità del secondo tema del I movimento – e ci vengono in mente le parole di Pollini in apertura del recente documentario a lui dedicato, De main de maître (Ideale Audience, 2014): «Il pianoforte è uno strumento piuttosto neutrale, ma ha la possibilità illimitata di trasformarsi. Il processo per cui il pianoforte può diventare strumento cantante è straordinario, è la ragione per cui tuttora sono entusiasta di essere pianista».

Dopo la vittoria, piovono le richieste di concerti, con programmi chopiniani. Ma Pollini cancella tutto, rimane fermo per un anno e mezzo, studia, riflette, approfondisce, va a trovare Benedetti Michelangeli per alcune lezioni; e per tutti gli anni Sessanta l'attività sarà molto misurata.

Dal 1980 a oggi: concerti da ricordare

1980, Conservatorio, Milano: lo ascolto in Berg, Schönberg, Bartók, Stravinskij, per il ciclo Musica nel nostro tempo – il nome del pianista è ben più piccolo di quello degli autori.

1985, in una Scala esaurita lo attendiamo in due concerti a regalarci tutto il Clavicembalo ben temperato (96 pezzi) di Bach (a memoria), un'impresa interpretativa di raro accadimento.

1988, lo invito alla Stagione degli Amici della Musica di Perugia, e ho il piacere di ascoltarlo raccontare degli sviluppi della Russia di Gorbachev.

1995, Festival di Salisburgo: le Pollini-Perspektiven, percorsi fra musica da camera e sinfonica, fra vocale e strumentale, che accostano musiche solo all'apparenza lontane, ma che invece poi risultano essere montagne appartenenti alla medesima catena.

Numerosi concerti dopo, nelle più importanti sale del mondo, lo ascolto di nuovo a Lugano tre mesi fa, Schönberg, Chopin e il II Libro dei Preludi di Debussy: e inoltre due bis di assoluto impegno (una Ballata di Chopin…), tratto non frequente in Pollini. «Nella scelta del repertorio ho individuato quei pezzi che non mi avrebbero mai stancato» (Pollini, documentario citato).

