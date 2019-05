Giuseppe Pontiggia l’oratore

Che cos’è la parola? Un’emissione di suoni, un concetto. No, di più: è ritmo-gesto, melodia ed energia del corpo intero che intona la parola, tendendosi sia dentro di sé per cercare i significati sia fuori di sé per esprimerli. È comunicare la propria verità: metterla in comune; perciò ascolto di sé e degli altri. Solo chi vive la parola così, può plasmarla ed esserne plasmato, darle un suono-corpo indimenticabile.

Esce ora un libro particolare – Dentro la sera. Conversazioni sullo scrivere di Giuseppe Pontiggia (1934-2003) –, che ripropone la forza dell’esperienza della parola in sé e della parola letteraria, vissuta con intensità da questo nostro scrittore tanto rimpianto. Il volume offre infatti il Cd con la registrazione delle 25 conversazioni sullo scrivere, tenute da Pontiggia nel 1994 su invito di Aldo Grasso, per il programma Dentro la sera (RAI-Radio2). Ce n’è pure la trascrizione completa di servizio, con la specificazione che quella delle prime tre puntate fu corretta dall’Autore stesso per la rivista «Leggere» (giugno 1995). Pontiggia aveva cominciato i corsi sullo scrivere al Teatro Verdi di Milano nel 1985, subentrando a Raffaele Crovi.

Colpiscono i brillanti contenuti culturali e critico-letterari, i suggerimenti, le riflessioni profonde sulla parola e lo scrivere per la voce di un Autore fra i maggiori. Sorprende la scoperta dell’oralità di uno scrittore nel riascolto, ma anche attraverso la trascrizione di Pontiggia, che misurò le correzioni: fatto insolito, data la sua cura per le parole, le frasi e, in quegli anni, la scansione, il taglio più maturi dello stile narrativo e saggistico. Era ormai giunto alla notorietà anche internazionale, per lo Strega vinto nel 1989, con il romanzo La Grande sera, e per Vite di uomini non illustri (1993), fra le opere che resteranno. Dopo anni e anni di lavoro con umiltà, fatica, si era costruito una cifra formale unica, risconoscibile. Eppure conservava nella trascrizione molti ecco, bene, poi, magari o i polisindeti. Perché?

Perché alla radio Pontiggia sperimentava modalità dell’espressione orale. Si tratta di uno stile-modulazione corporea, nella coscienza culturale conseguita grazie agli studi antropologici di Marcel Jousse. Pontiggia sfrutta tecniche dell’espressione orale – anafore, parallelismi, ripetizioni varie e antitesi, talora la formula – per supportare meglio la memoria propria e altrui, dare incisività alle sue convinzioni. L’Autore usava parlare a braccio consultando scarni appunti. Possedeva letteralmente la materia: solo nel 1994 erano ottanta circa gli articoli e i dattiloscritti di conferenze e lezioni sulla lettura e lo scrivere, secondo il censimento per la mostra del Verdi Giuseppe Pontiggia docente: leggere, imparare, scrivere (2015). Le sue appaiono così performances, incarnazione di una parola, una lingua sentita come vera e, perciò, “propria”: perché lo è diventata senza altre mediazioni che il desiderio della letteratura. Sono le espressioni schiette di un corpo che parla e ama le parole-corpo, le parole-materia, del movimento del pensiero che guida la voce, di affetti che ne incalzano il sentimento.

Nella pubblicazione entriamo in comunanza – attraverso l’oralità – con un’esperienza vissuta: quella dello scrivere «in senso forte, lo scrivere con ambizioni espressive e letterarie» e lo scrivere della «comunicazione efficace». Lo scrivere, pensato da un Autore teso non a informare, cioè a fornire un manuale di nozioni, indicazioni, per diventare scrittori, bensì a mettere in comune, prima di tutto, la sua esperienza irripetibile dell’arte della letteratura, attraverso cui si è realizzato e può agire sull’ambiente, facendolo trasformare e progredire. Pontiggia è stato non a caso fra i più bravi a raccontare la quotidianità della vita, i gesti, gli atti pur minimi, la realtà di esseri comuni, senza cedere a tentazioni naturalistiche: nella consapevolezza dell’energia unica dell’ispirazione e del lungo studio degli autori di ogni tempo e delle loro diverse tecniche narrative. Tutti aspetti discussi nelle conversazioni, in cui Pontiggia tratta le differenti attese della scrittura e l’atteggiamento più efficace nei suoi confronti; le caratteristiche del linguaggio orale e scritto e dei contesti d’uso o dei gerghi e delle implicazioni del loro impiego; la retorica, valori formali e disvalori nella scelta di avverbi, aggettivi, sostantivi o pronomi; cosa comporti la costruzione dell’incipit/della fine di una narrazione, l’organizzazione formale dei dialoghi e tanto altro per un solido metodo di giudizio, critico e autocritico, della scrittura.

La voce, e l’andamento cadenzato, accelerazioni improvvise se non vertiginose e pause: a contrassegnare l’oralità di Pontiggia, il suo consegnarsi all’ascoltatore. Grazie al CD, percepiremo il ritmo stesso di un’intera esistenza che ha sedimentato in sé conquiste culturali molteplici. È questa la bellezza del volume multimediale e, se anche la trascrizione di servizio è perfezionabile, l’indice dei nomi e delle materie notevoli ne consente pure un importante uso di studio. Nella convinzione che «si scrive per quel sé che coincide con gli altri», lo scrivere è un «rischio» che vale la pena di essere corso, perché saprà regalare emozioni inattese. Il testo che un autore scrive, infatti, riserva sorprese anche a lui stesso: i significati non si possono programmare a priori. Autore al servizio della letteratura, della cui potenza era intimamente certo, Pontiggia è stato un maestro per lo stile, il sapere comunicato con chiarezza e “simpatia” e lo spirito di responsabilità. In un simile terreno si radica il suo modo tipico – fatto di pacatezza, entusiasmo, passione, e anche umori –, di parlare della scrittura: quel senso di presenza tangibile, persuasa, lontana da pose e compiacimenti, talora riscontrabili alla radio o in televisione.

Sì, – parafrasando Jousse – possiamo dire che Pontiggia è stato uno di quegli scrittori, capaci di bagnarsi ancora alla fonte della giovinezza.

