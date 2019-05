Il venticello delle vanità

E meno male che tra i nostri lettori non c’è, che io sappia, anche qualche extraterrestre. Non sarebbe un problema spiegargli la ragione per cui i personaggi di Jay McInerney – nonché i loro nonni, che popolavano i libri di Francis Scott Fitzgerald – appaiano agli occhi dei rispettivi lettori come dotati di glamour. Basterebbe dire che è qualcosa che ha a che fare con quel che gli storiografi dell’800 chiamavano Zeitgeist o “spirito del tempo”; e, cioè, quello scintillio delle forme che, al pari delle mode –, oggi in voga e domani in soffitta –, va e viene a seconda delle stagioni. Anche se, mentre l’uno – il glamour – sta tutto nell’effetto che hanno le borsette, il taglio dei capelli o i revers delle giacche sul pubblico in un dato periodo, lo Zeitgeist è da intendersi come un vero e proprio modo di stare al mondo.

Arrivassero fino a noi, e per il fatto stesso di esserci riusciti, gli extraterresti sarebbero capaci – con la loro intelligenza superiore – di comprendere entrambi i concetti. E tuttavia non so se, trovandosi davanti a simboli e atteggiamenti che danno luogo a quella vertigine a cui vanno soggetti i bipedi terrestri, reagirebbero allo stesso modo. Non è detto che sarebbero in grado di cogliere il misterioso alone in cui sono avvolti gli abiti firmati, gli orologi Cartier, il fatto di aver studiato a Brown, il quadro spazzatura valutato 15 milioni, l’abitare in un loft del Upper West Side, i vini d’annata a tremila dollari la bottiglia e le attività di beneficenza che, oltre ad alleggerire le tasse, fanno tendenza tra i molto democratici ricconi di New York.

Al pari del piumaggio colorato degli uccelli e degli afrori che essudano certi animali, queste sono cose che hanno a che fare soprattutto con la sessualità. Ma qui sta il busillis, perché può anche darsi che gli extraterrestri ne siano privi e che si riproducano per partenogenesi; o, addirittura, che siano stati creati, come i robot, una volta per sempre. A complicare le cose c’è poi il fatto che tra gli umani il corrispettivo del piumaggio e degli afrori non si tramanda di generazione in generazione ma cambia di continuo e non è riducibile a una formula, chimica o fisica che sia; e quel che fa tendenza in una certa epoca – monocoli e paillettes, ghette e bombette, velette e arredi in stile coppedè – fa poi ridere i posteri.

«Vanitas vanitatum et omnia vanitas!» strillava un poeta menagramo davanti alle cose di questo basso mondo. E se anche non è il caso di rinunciare alla lettura dell’ultimo affascinante romanzo di Jay McInerney, che si intitola La luce dei giorni la eco di certe sue parole – « gioisca pure il tuo cuore prima che giungano gli anni di cui dovrai dire: “Non ci provo più gusto” » – può essere d’aiuto per intravedere la filigrana su cui si configura la trama di questo libro.

Ambientato a New York – per lo più a Manhattan, con una breve parentesi in Sudafrica e alcune escursioni negli sciccosissimi Hamptons, all’estremità orientale di Long Island – La luce dei giorni è il terzo volume di una trilogia iniziata nel 1992 con Si spengono le luci e proseguita nel 2006 con Good life. Protagonisti: Lui, Lei e l’Altro. Che sono, rispettivamente, Russell Calloway, nella parte del marito; Corrine Calloway (née Makepeace), in quella della moglie; e Luke McGavock nella parte di un brizzolato Lancillotto. Siamo nel 2008, ma la scintilla tra gli ultimi due era scoccata anni prima, proprio il giorno del crollo delle Torri gemelle, quando lei lo aveva visto correre impavido verso il luogo del disastro.

Russell è un editor divenuto proprietario di una casa editrice di nicchia; Corrine è la sensibile e inquieta rampolla di una famiglia bene della East Coast, nata stock broker e divenuta script writer (certe cose è bene che anche noi le diciamo in inglese); mentre Luke è un gentiluomo del Sud carico di soldi e di nobili intenti. Tutti e tre hanno superato i cinquanta, e l’irresistibile Luke prima si sposa con un’altra e va a vivere in Sudafrica (ed è il secondo matrimonio); poi ri-divorzia e torna in America, e quando rivede Corrine pensa di bypassare Russell e convincerla a vivere con lui.

Nei libri di McInerney il sesso non manca, ma è soprattutto extra-matrimoniale. Con il legittimo consorte – e questo vale anche per le altre coppie, e non solo per Russell e Corrine –, se uno volesse tenere il conto dei rapporti in un anno, non dovrebbe segnare più di tre o quattro crocette sul calendario. Da Madame Bovary ad Anna Karenina, l’adulterio è sempre stato il sale delle grandi storie d’amore, le quali altrimenti non potrebbero finire in un disastro. Ma qui, nella New York di McInerney, non è nemmeno una trasgressione che si tiene nascosta, se non in qualche caso eccezionale. Definito con nonchalance come « scambio di liquidi corporei», fa forse addirittura tendenza; e, volendo azzardare una metafora, si può dire che non appartiene all’intimo perché è un capo d’abbigliamento che si porta fuori, come una pochette.

Il tradimento del coniuge causa scandalo solo se serve per intentare una costosa causa di divorzio, o se diventa un espediente per divertire il lettore, come nell’episodio della coppia di amici dei Calloway – marito e moglie – che arrivano nel loro alberghetto, l’uno all’insaputa dell’altro, con i rispettivi amanti. Con Russell, Corrine e Luke le cose non stanno in questo modo, perché sono personaggi borderline – come si dice in inglese, anche da noi –, la cui vicenda si colloca tra la commedia e il dramma esistenziale. Al pari dello scrittore che li ha creati, vivono in un mondo al quale sono contenti di appartenere e che il lettore è lieto di frequentare, né più né meno di quando – nei romanzi dell’800 – coltivava l’illusione di essere ammesso nel salone da ballo degli aristocratici.

New York City – la Manhattan dei vip – è un campiello in cui gli oltre cento personaggi (li ho contati) si conoscono tutti. È un piccolo regno di ricconi e affaristi, illuminati e molto democratici – in senso elettorale –, la cui tavola rotonda, itinerante e paradigmatica, è presieduta dal Successo Medesimo. Una consorteria di miliardari nei cui interstizi (leggi: una colazione di lavoro, il lancio di un nuovo libro, il vernissage di una mostra o un ricevimento di gala) l’artista strafatto di cocaina e lo scrittore privo di un pedigree accademico, che recita quindi la parte del buon selvaggio, sono benvenuti come i jolly nel mazzo di carte. Ma è anche un ambiente dominato da un circo mediatico che condannerebbe alla gogna sulle proprie riviste di gossip chiunque si azzardasse a comparire in pubblico con lo stesso vestito – parlo delle signore – due volte di fila.

Autobiografico come sempre, McInerney mette le mani avanti ribadendo che, in quanto intellettuali, i coniugi Calloway appartengono alla nobile squadra dell’Arte e dell’Amore, rivale della squadrone – cinico e baro – dei Soldi e del Potere, dal quale, comunque, non si sognano nemmeno di prendere le distanze. La mossa vincente di questo libro, scritto benissimo pur senza essere calligrafico, è il tono vagamente proustiano – tra memoria e nostalgia – che accompagna i protagonisti verso un finale, sostanzialmente petit bourgeois, in cui prevalgono virtù e buoni sentimenti. Corrine torna in famiglia a occuparsi del marito e dei figli; l’estetica cede il passo di fronte al senso di responsabilità e all’etica, e possiamo ritenerci sicuri che anche un marziano sarebbe in grado di comprenderne le ragioni. Le quali, rispetto all’inafferrabile venticello che solletica sempre le mode e le nostre vanità, sono finalmente dettate dal buon senso e sono, soprattutto, logiche e dimostrabili.

