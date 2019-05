L’amore dopo Mauthausen

In un breve intervento uscito su «Esprit» nel 1953, dal titolo Testimonianza e letteratura che è possibile leggere in appendice al più corposo Lazzaro tra noi (Editions du Seuil 1950), Jean Cayrol, giovane poeta bordolese che ha vissuto da prigioniero politico l’inferno di Mauthausen (un «Nacht un Nebel» secondo la suddivisione nazista, uno che non doveva assolutamente sopravvivere alla prigionia) si scaglia contro quegli scrittori che riescono a far commercio anche degli orrori del lager (si trattava in quel caso di un romanzo di Remarque e un librazzo di Robert Merle, “artefici della lacrima pubblica” come peraltro tanti scrittori e scrittrici di questi nostri anni che affrontano con spavalda sufficienza le tragedie e i dolori di questi nostri anni), esclamando: “letteratura, letteratura! quante sciocchezze si compiono in tuo nome!” E nel 1953 non era ancora esplosa la voga delle memorie e dei libri sui lager, che si è affermata in particolare quando lo stato di Israele dovette darsi un’identità.

C’erano stati in Francia Robert Antelme (La specie umana) e le testimonianze di Germaine Tillion, in Italia Primo Levi (Se questo è un uomo) e ci saranno di lì a poco più a est Tadeusz Borowski e Jean Améry, mentre erano più frequenti le memorie dei prigionieri di guerra “comuni”, soldati, non destinati allo sterminio., Quando venne liberato dal lager Cayrol aveva 34 anni, ed era già noto come poeta e aveva una solida formazione cristiana (il suo punto di riferimento e di confronto teorico era Emmanuel Mounier) quando scrisse tra il 1947 e il 1950 la trilogia di Vivrò l’amore degli altri, un capolavoro ancora poco riconosciuto per tale, di cui una piccola e coraggiosa casa editrice triestina ha pubblicato i primi due tomi, Lasciatelo parlare e ora I primi giorni, e si appresta a pubblicare l’ultimo, Le feu qui prend, un titolo che non so come verrà tradotto ma che indica un ritorno alla vita, un fuoco che attecchisce, che si riaccende dopo il freddo di cui sembrano avvolti gli altri due romanzi.

Romanzi, poi, o testimonianza, autobiografia? Dove finisce il vissuto e comincia la riflessione, la spiegazione, la ricostruzione del “ritorno alla vita”? La figura di Lazzaro, salvato e come miracolato, è fondamentale nell’opera di Cayrol (di cui si ricordano, in cinema, le sceneggiature per due grandi film di Alain Resnais, Notte e nebbia e Muriel, che trasferiva le angosce degli anni quaranta ai primi sessanta della guerra d’Algeria ed era la storia di un altro giovane Lazzaro), e vale la pena di confrontarla alla letteratura della shoah e in particolare all’opera di Levi, ché non si è solo “salvati”, in Cayrol, ma si è appunto dei lazzari che tornano dall’inferno dantesco come dal mondo dei morti, da un aldilà annichilente. Sentirsi ancora o di nuovo vivi non è facile, non è facile raccontare l’orrore.

Adorno e poi Sartre si erano interrogati sulla possibilità o meno di fare ancora poesia e letteratura “dopo Auschwitz”, e Celan e Levi avevano risposto che bisognava farla a partire da Auschwitz, su Auschwitz. La scelta di Cayrol è nel 1947 di raccontare la propria esperienza oggettivando, ma invece che Mauthausen (l’inferno, il mondo della morte) raccontando l’uscita dalla tomba, il ritorno nel mondo dei vivi nella Parigi dell’immediato dopoguerra, di una pace che per il narratore è grigia, notturna, invernale, fredda. Con audace scelta narrativa – precorritrice del nouveau roman secondo gli estimatori di Cayrol e che esprime secondo il più acuto di questi, Roland Barthes, “il tragitto di una parola che cerca tragicamente di accedere al romanzo” e, possiamo aggiungere, di ritrovare un senso all’esperienza, alla vita – il reduce, il “Lazzaro tra noi”, racconta di un lui che è bensì un io, distanziandosi anche, in qualche modo, da se stesso, per la difficoltà di dire un indicibile che molto molto lentamente diventa dicibile a misura degli incontri, delle esperienze, dell’interesse per gli altri, del risveglio dei sentimenti. Nel lento e ossessivo vagare di bistrò in bistrò, di lungosenna in lungosenna, sentendosi dapprima un estraneo a tutto e a tutti, sentendosi un fantasma, si ridesta molto lentamente l’interesse per gli altri, dapprima descritti nella loro estraneità («non guardatemi con quegli occhi sbarrati, sono come voi, forse un po’ meno di voi»).

Nel secondo romanzo della trilogia ora proposto, infine Lazzaro/Armand torna alla vita «vivendo l’amore degli altri» attraverso una conturbante storia di un’amicizia e di un amore: l’incontro con una giovane coppia proletaria, Albert e Lucette, suscita nel nostro Lazzaro un sentimento forte nei confronti di entrambi subìto dapprima ma vivificato infine dal bisogno di un amico e dal bisogno di un amore. Albert lascia infine il posto ad Armand, pacificamente. La vita ricomincia, anche se non è facile tornare alla vita dopo Auschwitz o Mauthausen per alcuni è stato possibile, vivendo dapprima «l’amore per gli altri», per interposte persone, ma riconquistando infine la capacità di amare e accettando infine di essere amati.

