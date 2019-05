Mamma Fiat 500 e la rivoluzione

Il destino di un uomo è nel suo nome, sostiene il prete Papà Moupelo. Così battezza un malcapitato orfanello Tokumisa Nzambe po Mose yamoyindo abotami namboka ya Bakoko, che in lingala vuol dire «Rendiamo grazie a Dio, il Mosè nero è nato sulla terra degli antenati». Il piccoletto cresce in un istituto di Loango, nella Repubblica del Congo, un po’ in ansia, in attesa di futuro simile a colui che liberò gli ebrei dalla schiavitù. Glielo aveva assicurato il sincretico Moupelo, che coinvolgeva gli orfanelli con indiavolate danze dei pigmei dello Zaire, suo paese natale («Trascinati dall’entusiasmo ci convincevamo che quel servitore di Dio non fosse lì per evangelizzarci ma per farci dimenticare le punizioni dei giorni precedenti»).

Prima soprannominato Mosè, poi Peperoncino, il ragazzino è il protagonista dell’ultimo romanzo di Alain Mabanckou, finalista al Prix Goncourt e al Prix Goncourt des lycéens. Lo scrittore torna a raccontare l’infanzia nel Congo degli anni ’70-80, in una sorta di ideale trilogia con due libri precedenti: Domani avrò vent’anni e il biografico Le luci di Pointe Noire.

Il buon Moupelo un giorno sparisce, è stata importata la rivoluzione comunista, via dunque la religione, «oppio dei popoli» e arma dei colonialisti (dice il primo presidente del Kenya, Jomo Kenyatta, «Quando i bianchi sono venuti in Africa, noi avevamo le terre e loro avevano la Bibbia. Ci hanno insegnato a pregare con gli occhi chiusi: quando li abbiamo aperti, i bianchi avevano la terra e noi la Bibbia»). All’orfanotrofio ora s’imparano a memoria i discorsi del presidente mentre il furbo e subdolo direttore cerca di arruffianarsi il nuovo potere. Presto scompare, rimpiazzata da personale di etnie più in luce, anche Sabine Niangui, la donna delle pulizie che da lontano si era sempre occupata di Peperoncino, struggente ritratto di donna e di mamma mancata.

Una notte, all’età di tredici anni, Peperoncino se la svigna al seguito dei terribili gemelli Tala-Tala e Songi-Songi, lasciando il suo buon amico Bonaventura in perenne attesa che un aereo scendesse dal cielo apposta per lui. L’adolescente infoltisce le file delle bande di ragazzi che dormono al grand marché di Pointe Noire e vive di espedienti, rifugiandosi sulla costa selvaggia quando il sindaco in campagna elettorale lancia un’operazione mediatica contro quei disgraziati, definiti le zanzare del Grand Marché. La deriva si arresta il giorno in cui incontra Mamma Fiat 500, tenutaria di bordello che lo accoglie in casa sua con le sue dieci bellissime ragazze e gli trova un lavoro. Ma la serenità se la porta via una nuova operazione del sindaco, una caccia alle streghe contro le lucciole dello Zaire.

Il destino di Peperoncino finirà per essere quello di “liberare”, seppur con modi poco cristiani, il suo paese da un rappresentante di corruzione e dittatura che rendono la popolazione schiava della povertà e del potere. Solo apparentemente leggero e scanzonato, velato di ironia e malinconia, e sempre profondamente umano, Peperoncino è anche il romanzo di una ricerca della libertà interiore, quando i margini che la vita lascia a disposizione sono troppo stretti perché questa possa essere raggiunta nella realtà.

