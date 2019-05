Il Teatro è andato in porto

A distanza dei tetti gotici dell’ex Kaispeicher di Amburgo, sembra un miraggio: la sagoma merlata di un castello di ghiaccio, forse una nuvola di vapore o un veliero espressionista, omaggio capovolto al più famoso landmark del vecchio porto, il Chilehaus di Fritz Höger tenebroso e aguzzo con le sue punte di scuri mattoni.

È solo quando ci si avvicina che si rivela il paradosso, come la rappresentazione di una metafora barocca. Sì, perché la vela di vetro - gigantesco schermo increspato dai riflessi dell’acqua - in realtà poggia su una solida e sorda base di mattoni, il Kaispeicher A, il deposito dismesso costruito da Werner Kallmorgen nel 1966 per le rimesse di tabacco e fave di cacao. Un gigantesco ossimoro insomma, che per il gusto della meraviglia accosta due termini opposti, due contrapposte sensazioni: leggerezza e pesantezza, apertura e chiusura, chiaro e scuro.

Una scatola impenetrabile fa infatti da supporto alla gigantesca Elbephilarmonie, l’ultimo, controverso progetto del duo svizzero Herzog&de Meuron, autori anche della Switch House alla Tate Modern e della Fondazione Feltrinelli, inaugurati nel 2016 a Londra e a Milano.

Ma non è questo il solo paradosso di un’opera che ha infranto parecchi tabù e raggiunto inediti primati: per il costo (lievitato dai 77 milioni del 2004 all’incredibile cifra di 800) e per i tempi di realizzazione - più di dieci anni - che ricordano in Germania la vergognosa caporetto dell’aeroporto di Berlino (ancora sulla pista di decollo), l’altrettanto imbarazzante vicenda della Stazione 21 di Stoccarda e del City Tunnel di Lipsia, fonti per gli italiani di una giustificata Schadenfreude, il perverso piacere provocato dalla sfortuna altrui.

Tutto comincia in un’epoca ormai lontana, in quel decennio prima di Lehman-Brothers quando la crisi industriale e la bolla dei subprime erano solo una fosca e solitaria previsione, mentre l’architettura sembrava il premio - tanto più significativo quanto più capriccioso ed eccessivo - che imprenditori di successo reclamavano come i trofei esotici degli imperatori romani al ritorno dalla guerra.

Nel 2003 Alexander Gérard, l’imprenditore immobiliare che aveva acquistato il Kaispeicher, rese pubblico un primo schema di progetto elaborato da Herzog&deMeuron, che comprendeva già le funzioni attuali(tre sale di diversa capienza, ristoranti, un hotel e alcuni appartamenti di lusso) in un mix tra intrattenimento e speculazione che rimandava all’Auditorium di Sullivan nella Chicago di fine 800.

La ricezione fu entusiasta e indipendente dalla necessità di avere una nuova sala da concerti. L’eco del Guggenheim di Bilbao vibrava ancora nell’aria e il ragionamento era questo: come Parigi con la Tour Eiffel, Roma con il Colosseo e Berlino con la porta di Brandeburgo, anche Amburgo - con la Philarmonie sull’Elba - avrebbe avuto il suo monumento più strabiliante e la sala da musica più costosa dai tempi della Sydney Opera House. Doveva essere il coronamento di una sagace opera di pianificazione urbana, Hafen city, avviato nel 1997 come il più grandioso programma di riqualificazione delle aree dismesse in tutta Europa. Tutto nasceva sotto i migliori auspici (addirittura l’associazione degli architetti locali in una pubblica lettera si era dichiarata così entusiasta da rinunciare all’abituale prassi del concorso) e la stessa città si era fatta promotrice e garante del consorzio di costruzione. Ma, dall’inizio dei lavori nel 2007, la ruota della fortuna ha girato al contrario, tra cause miliardarie del comune contro la ditta appaltatrice, fermi del cantiere per quasi due anni, e addirittura una pubblica controversia davanti alla corte europea sulla liceità di un progetto affidato ad incarico privato.

L’apertura ufficiale dell’11 gennaio ha sancito la fine delle ostilità e le prime visite all’edificio ultimato da parte di cittadini e visitatori hanno mostrano i segni di un alto gradimento: scordati i costi e i ritardi, la Philarmonie sfoggia quel giusto mix di attrattività e sconcerto imposto dagli standard correnti del glamour urbano: dai tornelli d’accesso, abituali in una fiera o a uno stadio, alla scala mobile (87 metri per un tempo di percorrenza di tre, lunghi minuti)che sale in curva dentro un tunnel dal bianco abbacinante, senza consentire mai di intuire il punto d’arrivo. Che appare invece all’improvviso, sotto forma di una lunga parete vetrata aperta panoramicamente sulle acque del porto. La teatralità della messa in scena contrasta con gli abituali rituali borghesi di una sala da concerto e questa sofisticata sprezzatura tra sacro e profano, tra relitto industriale e fantasmagorica apparizione di un’inedita modernità, conferma le doti problematiche di questi Houdini dell’architettura che per la Caixa Forum di Madrid nel 2001 avevano utilizzato l’ottocentesca Central Eletrica sul Paseo del Prado, segandole la base e sospendendone il relitto su un’avveniristica struttura per ricavarne una piazza coperta d’ingresso. Lo stesso stratagemma ricorre ad Amburgo sul tetto del Kaispeicher, la piattaforma da cui spiccano i 110 metri della vela della Philarmonie: qui approda infatti la scala mobile, aprendosi in una piazza di 4mila metri quadrati che offre un belvedere a 360 gradi sulla città, un po’ come i lunghi corridoi perimetrali della Feltrinelli a Milano.

Con il suo fascinoso morboso, la Philarmonie sembra un improvviso ritorno di quel passato che molti architetti oggi giudicano spericolato e socialmente scorretto: ma la bellezza ipermoderna ha regole recalcitranti ad ogni morale ed è pronta a relegare gli scrupoli nel cassetto delle buone intenzioni. L’austerità può essere lodata, ma mai veramente amata e con i vortici dei suoi pilastri inclinati, con le curve mozzafiato dei suoi interni e la sorpresa delle Great Hall che reinterpreta l’insuperato modello della Philarmonie di Sharoun a Berlino, la Balena Bianca sull’Elba diventerà la nuova attrazione che la calvinista Amburgo non avrebbe mai ammesso di giustificare.

