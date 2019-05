Un grande Michael Keaton al McDonald's

La nascita di McDonald's raccontata in un film: tra i titoli pi attesi del weekend in sala, The Founder narra l'incredibile storia vera di Ray Kroc, un rappresentante di frullatori che, negli anni Cinquanta, s'imbatte in un chiosco di hamburger in California gestito dai fratelli McDonald. Colpito dal sistema utilizzato per vendere il cibo, Kroc decide di entrare in affari con loro: sar il primo passo nella creazione di un impero mondiale con protagonista la ristorazione “fast food”.

Diretto dall'esperto di biopic John Lee Hancock (regista che aveva gi raccontato la vita del giocatore di football americano Michael Oher in The Blind Side e il rapporto tra Walt Disney e la scrittrice P.L. Travers in Saving Mr. Banks), The Founder un lungometraggio interessante, anche se piuttosto convenzionale, che descrive minuziosamente la fondazione di McDonald's, risultando per spesso didascalico e incapace di regalare grandi guizzi.

un'opera che riesce bene a intrattenere, priva di evidenti sbavature ma poco coraggiosa e debole nell'offrire validi spunti su cui riflettere.

Certamente godibile per chi non conosceva il personaggio, decisamente meno suggestiva per chi sa gi qualcosa sulla nascita del colosso dei fast food.

L'elemento di maggior spicco senza dubbio la performance di Michael Keaton nei panni del protagonista: l'attore classe 1951 si conferma in uno dei momenti pi significativi della sua carriera dopo le ottime prove in Birdman di Alejandro Gonzlez Irritu e ne Il caso Spotlight di Thomas McCarthy (due titoli entrambi premiati con il premio Oscar per il miglior film).

Pellicola particolarmente attesa anche Allied, ultima fatica di Robert Zemeckis con Brad Pitt e Marion Cotillard.

Ambientato a Casablanca nel 1942, il film racconta di una spia canadese e di un agente della resistenza francese che, impegnati in una missione per assassinare un ambasciatore tedesco, scoprono un'attrazione reciproca che li porta a unirsi in matrimonio una volta rientrati in territorio inglese. La loro quotidianit, per, viene turbata da un terribile sospetto...

Spionaggio, intrighi, colpi di scena: mescolando spy-movie e melodramma, Zemeckis firma un affascinante omaggio ai generi classici hollywoodiani, dimostrando la solita grande attenzione al racconto (la sceneggiatura di Steven Knight, gi autore degli script di Piccoli affari sporchi e La promessa dell'assassino).

Peccato che dopo una notevole prima parte il film risulti spesso statico nella seconda, incapace di sviluppare a dovere gli spunti iniziali e non sempre coinvolgente al punto giusto. Meglio Marion Cotillard di Brad Pitt, decisamente imbambolato e mai intenso come dovrebbe.

