La maschera e l’anima

È la legge antica della maschera di non poter essere mai levata dal volto, ma dover scivolare perpetuamente in un’altra maschera. La maschera del re diventa quella del pazzo, quella del pazzo diventa la maschera del saggio, quella del saggio diventa la maschera dello stolto, etc. In sostanza, niente volti ma solo maschere, o segni della condizione mondana che, essendo sottoposta alla ruota della fortuna, fa sì che su un volto ci sia questo perpetuo scivolamento fino alla morte. Giunti alla morte si arriva al vero smascheramento; ma sotto la maschera mondana non c’è un volto bensì un teschio. […]

L’individualizzazione della maschera e dunque del ritratto viene a poco a poco. È solo della nuova società l’idea che l’uomo sia proprio quello lì, non solo despota o schiavo, ma anche con certi tratti fisionomici specifici che si riferiscono alla sua anima (poi al suo io). L’anima traspare soprattutto attraverso gli occhi, diceva Cartesio.

L’individualizzazione moderna passa attraverso una serie di griglie o grammatiche che definiscono i tratti somatici per categorie anatomiche, dunque per segni specifici, non generalizzanti. […] E siamo già ad una situazione in cui il ritratto diviene d’obbligo: esplorazione dell’universo umano come universo di persone singole, individualizzate, ognuno con la sua anima.

Il ritratto tende verso due poli: l’elezione e lo smascheramento. L’elezione è sempre elezione di certi tratti d’anima individualizzati, sociologicamente significanti, come in Rembrandt e in Franz Hals. La scelta stessa del soggetto è l’elezione d’una certa forma d’anima, che si rappresenta come modello privilegiato in un certo gruppo sociale: quel tal capitano, quel tal borgomastro, quel tal mercante. La scelta d’un certo volto è come la scelta d’una certa casa in Vermeer: c’è una categoria di persone, così come c’è una categoria di case, che hanno un volto. Non è roba da tutti. Inversamente per chi si fa fare il ritratto, e paga per questo, è come fregiarsi di qualcosa che non tutti possono avere: un volto. Un ritratto è nell’ordine dei privilegi, e dunque delle strategie di rappresentazione dei valori, in un gruppo sociale.

Lo smascheramento: qui c’è la caricatura che funziona di più, come sgonfiamento d’una certa anima, che è il contrario d’un modello privilegiato. […] La caricatura è il simmetrico inverso dell’elezione, ma è l’altro lato sempre presente nella ritrattistica. […]

La maschera antica era segno autosufficiente senza rimando ad un referente esterno (il volto); potremmo dire che era sempre un’antonomasia: il re per eccellenza, il cavaliere per eccellenza etc. Nel gioco della rappresentazione invece c’è un segno che rimanda a qualcosa di esterno e singolare: ad una condizione specifica, ad una speciale finezza di tratti, ad una speciale forza di carattere etc. Ingres o i ritratti inglesi del settecento. Sicché non si può più parlare di maschera, perché la maschera è proprio il contrario di ciò che intendeva sia il ritrattista che il ritrattato. Non di maschera, ma del suo contrario, l’anima. Si deve parlare di rappresentazioni.

Ora tu mi dirai magari che è lungi da te fare un catalogo d’anime, o di rappresentazioni d’anime, coi tuoi ritratti. Quello che vai a tirar fuori attraverso la griglia fotografica sono i solchi, i segni e gli scavi archeologici d’un volto. È proprio questa tecnica che fa sì che tu sia portato a registrare quasi esclusivamente queste tracce: pori, infossamenti, rughe, turgori, calvizie, cicatrici. […] Tracce di esistenza direi, metafore del vissuto, come sono appunto le cicatrici, gli occhi infossati, gli occhiali come protesi d’un occhio miope, le rughe. Nella situazione rappresentativa che tu proponi, la tua tendenza è allo smascheramento del vissuto. Un po’ come dire: abbiamo tutti delle facce stanche, segnate, solcate, occhi spenti, abbiamo facce come vecchi monumenti. […]

Voglio sottolineare come, attraverso questo ammasso di tracce, anche la tua sia una operazione rappresentativa attraverso cui passa un discorso sull’anima. Non sull’anima ma sull’io? Va bene, è la stessa cosa.

Sulla frattura corpo-spirito, che caratterizza l’io contemporaneo. Anima lucente e nevrotica dentro la prigione d’un corpo inerte. Anima supersublimata, vergognosa però del suo corpo. Anima collegata al corpo attraverso un elastico, come dice Gaber in una canzone che ripete un motivo della psichiatria di Ronald Laing. E a un certo punto l’elastico non tiene più, e c’è questa perdita del corpo vergognoso che si chiama pazzia. La rappresentazione d’anima va a finire per forza così, mi pare, nell’anticipazione della frattura. […]

La maschera è un’altra cosa. La maschera è per esempio una vecchia turista americana che incontro all’aeroporto, col cappellino in testa, la macchina fotografica, gli occhiali con le perline. È fatta di poliestere dipinto, ma mi accorgo subito che non c’è nessuna differenza tra lei e la sua copia. Nessuna differenza riguardevole, né dentro né fuori. La maschera è sempre il gioco della copia. E questo è l’unico modo in cui si realizza l’assenza d’anima.

Proponiamo un estratto da Gianni Celati, Animazioni e incantamenti, curato da Nunzia Palmieri nella collana fuoriformato dell’editore L’orma (pagg. 454, € 26). Il libro festeggia gli ottant’anni di Celati – compiuti il 10 gennaio – riproponendo due testi fra il narrativo e il teatrale realizzati col fotografo Carlo Gajani (1929-2009), Il chiodo in testa del 1974 e La bottega dei mimi del 1977, più un’ampia selezione di interventi sul teatro e sulle immagini. Questo saggio in forma di lettera all’artista – che prende le mosse da un tema classico dell’estetica e della psicologia come l'antinomia fra maschera e volto – uscì nel ’76 in una raccolta di Gajani, Ritratto, identità e maschera. Al teatro Apollo 11 di Roma è in corso sino al 22 gennaio una piccola mostra di alcune delle fotografie contenute o commentate in Animazioni e incantamenti, a cura della Fondazione Carlo Gajani di Bologna.

© Riproduzione riservata