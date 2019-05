«Ma “genocidio” non è più tabu»

Può sembrare paradossale. Nella formazione dell'intellettuale turca Pinar Selek una delle persone che hanno contato di più è l'armeno Hrant Dink. Lei, 43 anni, sociologa, femminista e impegnata sul fronte delle minoranze del suo Paese, vive in esilio in Francia nonostante abbia dimostrato la sua innocenza nel processo in cui era accusata di complicità con il partito curdo Pkk. Lui fu ucciso il 19 gennaio 2007 da un giovane nazionalista, dietro il quale si celerebbero i vertici dell'intelligence turca, per la sua campagna a favore del riconoscimento del genocidio armeno condotta dalle colonne di «Agos», il giornale di cui era direttore. Aveva 52 anni.

All'omicidio e alle sue implicazioni - basti dire che al funerale a Istanbul in 300mila scandivano «Siamo tutti armeni, siamo tutti Hrant Dink» - Selek dedica pagine toccanti del suo nuovo libro La maschera della verit à (pubblicato in Italia da Fandango). L'autrice racconta della cancellazione della memoria in Turchia del genocidio, dell'invisibilità cui erano condannati gli armeni nella società turca, della sua esperienza sui banchi di scuola, dove della tragedia del 1915 non c'era traccia nei programmi, si declamavano slogan nazionalisti e gli alunni armeni erano i più timidi e silenziosi, inconsapevolmente schiacciati da una sottomissione atavica. «Erano, quelli, gli anni successivi al colpo di Stato del 1980. Dopo in Turchia ci sono state delle lotte sociali molto forti, e anche se non hanno determinato una trasformazione nella struttura politica, gli armeni sono diventati più “visibili” e oggi non si sente la stessa ostilità d'un tempo nei loro confronti. Ma c'è sempre un approccio nazionalista nell'istruzione. E su questo tema ci sono delle rivendicazioni».

Il libro è autobiografico e intimista, la testimonianza di chi ha vissuto in Turchia in decenni tormentati – alcune pagine sono dedicate ai due anni e mezzo trascorsi in carcere, tra pestaggi e torture – in cui tuttavia si è lentamente fatta strada nel popolo turco la consapevolezza di ciò che è accaduto nel 1915: «Una vera e propria coscienza... non ne sono sicura. Ciò che è più importante è che il genocidio non è più un tabu. Ci sono tante persone che parlano, scrivono, manifestano. Io credo che la trasformazione della società sia in corso. Il contesto repressivo, in Turchia, ha favorito un riavvicinamento di battaglie sociali diverse. Questa convergenza ha permesso una circolazione di idee ed esperienze nello spazio militante e il movimento armeno che è emerso negli anni Novanta è stato sempre visibile. Ha fatto comprendere che il riconoscimento del genocidio è uno dei fondamenti della democrazia in Turchia. Penso che questo sia un punto importante non solo per la comunità armena: è indispensabile per una nuova identità turca, in pace con se stessa».

Le cronache degli ultimi giorni, con la reazione furibonda del premier Recep Tayyp Erdogan alle parole di Papa Francesco che aveva ricordato le vittime «del primo genocidio del XX secolo», fanno pensare che la riconciliazione sia lontana, per non dire utopistica, ma Selek non si lascia scalfire, ha la scorza dura di chi ne ha viste tante: «Noi abbiamo la forza di realizzare le utopie. Nel mio libro cito Antonio Gramsci che parlava del pessimismo dell'intelligenza unito all'ottimismo della volontà. Beh, io... io credo a questa volontà. Attenzione: la cosa importante non è soltanto la riconciliazione, ma anche la giustizia. Fintanto che non si attua una politica di riparazione, non si può parlare di una vera riconciliazione».

Dietro un'affermazione del genere ci sono la tenacia e la convinzione di chi si è stretta alle donne armene di Istanbul quando nel 2003, alla fine di una marcia di protesta fino a Konya (al centro del Paese), scrissero: «Sulle strade che avete attraversato, un tempo esistemmo». C'è la voglia ostinata di portare avanti la battaglia di Hrant Dink, uno che «ha giocato un ruolo molto importante nella mia trasformazione politica e individuale -, dice Pinar -. Con il suo assassinio, i nazionalisti turchi hanno voluto creare la paura ma non ci sono riusciti. Tutto il lavoro che Hrant e i militanti di «Agos» avevano fatto con determinazione, nel tempo, ha avuto enormi conseguenze. Dopo l'omicidio di Hrant, alcune centinaia di migliaia di persone si sono riversate in strada nel suo nome. Era la prima volta che i turchi e i curdi marciavano per un armeno. A partire da quel momento, abbiamo visto nascere un nuovo gruppo sociale attorno ad «Agos». Ora c'è un vero movimento che solleva le rivendicazione di Hrant».

Di tutto questo, però, Selek è costretta a parlare da lontano. Se tornasse in Turchia scatterebbe l'arresto, e il fatto di aver scritto un libro come La maschera della verità la espone a ulteriori accuse. Ma la nostalgia è forte: «Sì, voglio tornare più che mai, da cinque anni sono in esilio. Grazie alle nuove tecnologie di comunicazione conservo legami forti con il mio Paese. Sono impegnata in diverse battaglie a livello mondiale: dei movimenti femministi, antimilitaristi, non violenti, ecologisti sociali. Allora non vidi l'esilio come una sofferenza ma come un nuovo terreno di lotta. Mi sento radicata in tanti Paesi. Ma il primo mi manca molto».

