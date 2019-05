Impara a delegare in un’ora

La delega, ossia la capacità di affidare compiti e mansioni ai propri collaboratori vincendo quell'insopprimibile desiderio di accentramento e controllo ossessivo che anima la maggior parte dei manager, è in realtà una delle chiavi più efficaci a spalancare le porte del successo. Da tempo se ne parla, prima negli Stati Uniti, ma oggi l'efficacia di questo strumento di lavoro viene ampiamente riconosciuta in tutto il mondo. Anche in Italia dove, a fine dicembre, Paolo Ruggeri, il manager e formatore italiano più richiesto dagli americani, ha pubblicato un e-book dal titolo inequivocabile: “Delegare in un'ora” (Engage Editore, Bologna), breve manuale nel quale vengono illustrati i principi base della delega e una serie di consigli per iniziare a metterli in pratica.

«Da soli si va più veloci, insieme si arriva più lontano - spiega Ruggeri -. Lo afferma un proverbio che io trovo assolutamente vero. Non tutti però lo capiscono e, così finiscono col rimanere schiacciati da una mole di incombenze cui non possono oggettivamente rispondere con efficienza. Delegare, per molti manager, può divenire complicato. Sembrerebbe scontato, ovvio, il valore del “farsi aiutare” dal proprio team, un team organizzato, con adeguate competenze e affiatamento. In realtà, a livello logico, sul piano della ragionevolezza, scontato lo è ma, a livello pratico, chi ha molte responsabilità tende a voler fare tutto da solo, crede di poterci riuscire. Sbaglia. Il manager, è innanzitutto una guida per l'azienda, è la persona che più di ogni altra deve possedere uno sguardo a lungo termine, che vede in modo nitido le mete e la strada per raggiungerle. Ma, per poter fare tutto questo e anche per conservare il giusto tempo per se stesso, deve imparare a delegare, deve creare un sistema efficiente che gli permetta di occuparsi, come è giusto che sia, delle cose davvero importanti...e di lasciare in buone mani il resto, di fidarsi (e affidarsi) ai suoi collaboratori consapevole che hanno tutti gli strumenti, e il desiderio, di aiutarlo a gestire tutti i vari ambiti aziendali».

Insomma: l'arte della delega si può imparare, magari proprio iniziando a leggere questo piccolo libro.



DELEGARE IN UN'ORA (E-book)

Paolo A. Ruggeri

Engage Editore, Bologna

1,99 EURO

Disponibile su iTunes, Amazon e tutte le principali librerie online

