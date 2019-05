Buon compleanno, Amadeus!

Difficile che rimetta piede alla Scala, anche se tutto nei corsi e ricorsi della storia dei teatri italiani è possibile. Invece a Roma sì, Cecilia Bartoli è quasi di casa: lei, la gran diva acclamata da una schiera di ammiratori, che solo per lei accorrono in massa al Festival di Salisburgo, estivo e di Pentecoste, canterà domani sera all'Auditorium di Santa Cecilia della Capitale. L’occasione è speciale, la data unica. Mirata sul compleanno di Mozart, di cui appunto il 27 gennaio cade il 261esimo anniversario dalla nascita.

Solitamente per questo genere di concerti si attendono le cifre tonde. Qui si va controcorrente. E questo atteggiamento libero piace. Perché è un inno al presente, al valore costante della musica e dei suoi creatori. Dunque per festeggiare Mozart non è necessario attendere le fauste ricorrenze astrali: Mozart è nostro, sempre, ovunque. Cecilia lo racconterà attraverso un impaginato antologico speciale, che spigola nel catalogo attraversandolo dall’inizio alla fine, dal sacro al profano, dall’opera alla musica da camera alla chiesa. Del Mozart dei primi anni si ascolteranno il “Misericordia Domini K222”, un Offertorio del compositore diciannovenne, scritto a Monaco nel febbraio 1775 (e diventato famoso per la lettera di approvazione del severo Padre Martini, a Bologna) e il Mottetto “Exsultate Jubilate K158a”, ancora precedente, steso durante il soggiorno milanese, nel gennaio del 1773. Di appariscente virtuosismo, perché destinato alla voce di Venanzio Rauzzini, uno dei castrati più famosi del tempo, che furoreggiavano nell’opera seria.

Roma, Auditorium Parco della Musica: Antonio Pappano e Cecilia Bartoli (©Musacchio & Ianniello)

Antonio Pappano nelle vesti di pianista

Accanto a queste preziose rarità, la locandina del genetliaco prevede anche il noto “Ave Verum Corpus K618”, capolavoro di semplice profondità, del 1791, e l’ultimo movimento, fitto di sapienza contrappuntistica, dell’ultima Sinfonia di Mozart, la “Jupiter”, in do maggiore, K551, che chiuderà la serata. Abbastanza insolito sentirla eseguita così, su un tempo scelto (soprattutto perché pagina dove i quattro movimenti sono strettamente collegati tra di loro) ma con scelta che si giustifica visto il proposito antologico della serata.

Orchestra e Coro dell’Accademia di Santa Cecilia faranno da quinta a Cecilia Bartoli guidati da Antonio Pappano, che si presenterà anche nella veste di pianista: una veste non insolita per il direttore, che è uno splendido maestro accompagnatore, come tutti sanno e come testimonia anche l’ultimo disco uscito con il tenore inglese Ian Bostridge. Alternandosi ai numeri dedicati alla primadonna, si ascolteranno perciò sia Arie cameristiche, sia Sinfonie – il meraviglioso cammeo della K297, detta “Pariser”, perché nata a Parigi, nel 1778 – sia estratti da opere, come la toccante Aria di Sesto, dalla “Clemenza di Tito”, “Parto, parto, ma tu ben mio”.

Ritorno al primo amore

Cecilia Bartoli, artista dai numeri forti, coi suoi dieci milioni di cd e dvd venduti, in tutto il mondo, premiata con sei “Gramophone Music Awards” e cinque “Grammy Awards”, ritorna con questo atteso appuntamento romano al suo primo amore: avvennero infatti nel segno di Mozart gli esordi del mezzosoprano, nata a Roma nel 1966. E c'è ancora chi la ricorda, meravigliosa e sospirante Cherubino, nelle “Nozze di Figaro”, diretta sia da Riccardo Muti alla Scala sia da Claudio Abbado a Ferrara. Spiccava per il timbro, naturalmente, dal colore fresco e luminoso. Ma anche la capacità di prendere la parola e rilanciarla attraverso la musica con un passo confidenziale, diretto, coinvolgente. Sono queste le carte che hanno fatto vincere Cecilia: la cornice esteriore da gran diva e il cuore semplice. Eseguite da lei, persino le opere più rare e dimenticate sono diventate oggetto di culto.

“Buon compleanno Amadeus!”; Cecilia Bartoli, mezzosoprano, Orchestra e Coro dell’Accademia di Santa Cecilia, direttore e pianista Antonio Pappano; Roma, Auditorium, 27 gennaio

