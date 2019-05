Mozzarella alla danese

Una pizza, come una sapiente lievitazione comanda , a Copenhagen? Ebbene sì, è successo! Soprattutto oltre alla qualità della pizza , mi ha convinto la mozzarella vaccina , prodotta al piano superiore della stessa pizzeria, Beast, così come la ricotta e il mascarpone, il cui latte arriva da mucche danesi di una razza in via di estinzione, della fattoria, che appartiene al gruppo dello chef, di origine siciliana, Christian Puglisi. Oltre alla mozzarella dalla fattoria arrivano anche i salumi. Insomma c’è chi, a parole, parla di filiera completa di biologico, di naturale , e chi invece lo mette in pratica in più locali, come Puglisi a cominciare dal ristorante stellato Relae e dal gemello Manfreds , da Brest dalla panetteria/ salumeria Mirabelle .

La cucina di Puglisi, sebbene sia stato uno degli allievi di Redzepi, mostra un’impronta molto personale nella cucina del suo Relae, meno cerebrale, più spontanea, meno formalismi, comunque sempre legata alla filosofia della new nordic cuisine , con ricorso al cibo spontaneo (dalle bacche all’olivello spinoso, alle radici) ai prodotti biologici (in Danimarca un ristorante è certificato bio se utilizza il 90% delle materie prime biologiche) , ai vini strettamente organic ( i cosiddetti naturali ) , ai pesci dei mari scandinavi o al maiale della fattoria . Piatti semplici , gustosi quali la tart di rapa e granella di mandorle squisita.

La sorpresa è stata anche trovare incredibilmente nella pizzeria Beast e ovviamente nel ristorante Relae , una carta dei vini cosiddetti «naturali» straordinaria , con una presenza di vini anche italiani scoperti dalla continua ricerca di Alessandro Perricone, manager e partecipe del gruppo Puglisi, che non acquista i soliti noti, ma cerca e crea un vero e proprio rapporto con produttori italiani, tedeschi, sloveni, austriaci che producono in maniera organic. Un locale, il Relae, minimalista, dove senza ricorrere allo chef table, si mangia al bancone, con i cucinieri a vista: ne ho avuto uno, di fronte, che per tutta la serata ha tagliato in maniera perfetta radici o carote di tre colori. Ma ancora, sorpresa, non ci sono tovaglie, posate, tovaglioli: nei tavoli c’è un cassetto, di design of course , dove ognuno si serve… Sine qua non

