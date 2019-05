Eloisa, Abelardo e la dialettica di coppia

Le storie d'amore non riescono a morire, nemmeno a distanza di secoli. Tutti ricordano la passione che unì, alla corte di re Artù, Lancillotto e Ginevra; o il “fol amor” di Tristano e Isotta, anche se molti non si pongono domande sull'origine celtica di quest'ultima coppia, né perché la loro vicenda conquistò per primi i poeti normanni. Romeo e Giulietta non hanno incantato soltanto Shakespeare; Paolo e Francesca, immortalati da Dante, abitano da oltre sette secoli l'immaginario collettivo. C'è, tra le molte, la storia di Eloisa e Abelardo, consumatasi nel XII secolo. Resta forse la più filosofica delle avventure d'amore, certamente fascinosa come poche altre per l'intreccio che presenta tra ragione e disperato bisogno di rifugio in Dio.

Una lettera di Eloisa ad Abelardo rivela anche il ritratto dell'amato: “Tutti correvano a vederti quando apparivi in pubblico e le donne ti seguivano con gli occhi voltando indietro la testa quando ti incrociavano per la via… Eri giovane, bello, intelligente”. Le loro vicissitudini, non esenti da arrangiamenti e falsificazioni care ai romantici, furono descritte dalla medievalista Regine Pernoud in un saggio apparso nel 1970, il medesimo che Jaca Book (già lo aveva tradotto nel 1982) ora ripropone nella “Biblioteca di cultura medievale”: si intitola semplicemente “Eloisa e Abelardo” (pp. 240, euro 20).

Tra i libri che hanno cercato di ricostruire le loro peripezie, questo della studiosa francese - oltre a possedere uno stile vivace – valorizza mirabilmente il documento principe: l'epistolario. Da esso emerge il contrasto tra passione e filosofia, fede e ragione di cui è permeata la vicenda; inoltre nelle lettere si cela quella che più tardi si potrà chiamare “dialettica di coppia”, i cui slanci sanno ancora suscitare emozioni. Non c'è comunque soltanto amore, giacché insieme ai sogni e alle passioni il filosofo e la sua allieva giunsero a una spiritualità che tocca ancora il lettore.

Abelardo, maestro di logica e teologo, i cui interventi sulla questione degli universali fecero discutere per due secoli i filosofi medievali, fu punito dallo zio di Eloisa, il canonico Fulberto, con la castrazione; lei finirà monaca, e non sappiamo se abbia o no incontrato la felicità indossando l'abito. Impossibile soffermarsi su tutti i dettagli di una storia che appassionò le epoche e i poeti (si pensi a Villon), ci basti ricordare che la loro tomba fu distrutta durante la Rivoluzione Francese e poi rifatta a Père-Lachaise. Aggiungiamo che Abelardo morì nel 1142, Eloisa nel 1164. Si erano sposati a suo tempo e la donna, ormai da decenni monaca, chiese di essere inumata con il suo unico amore, con l'uomo che di lei scrisse: “Eloisa aveva tutto ciò che più seduce gli amanti”. Fu accontentata. E i due riposarono in un primo tempo sotto un roseto. Una leggenda narra che, al momento della deposizione dell'amata, le braccia di quel che restava di Abelardo si aprirono.

